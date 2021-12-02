Işık pazarcılarla kahvaltıda buluştu

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu ve pazarcı esnafıyla kahvaltıda buluştu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yenidoğan Kapalı Pazaryeri’nde kurulan Perşembe Pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Işık, Taziye Evi’nde esnafla kahvaltı yaparak, sohbet etti. Ardından tezgahlara gezen Başkan Işık, esnaf ve vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.

“Güne pazarcı esnafı kardeşlerimizle başladık” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Sabahın erken saatlerinde tezgâhlarını açan pazarcı kardeşlerimizle kahvaltı yaptık. Pazarcı kardeşlerimizin dertlerini dinleyip keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Esnaf ve halkımızın her zaman onların yanında olmak bizim en büyük gayemiz. Yenidoğan Mahallemiz Büyükşehir Belediyemizin 3000 metrekarelik bir alan üzerinde oluşturduğu Yenidoğan Kapalı Pazaryeri’mizle hemşehrilerimizin dertlerine çare olan modern bir tesis kazandı. Bir pazar alanı olmaktan öteye geçen Kapalı Pazaryeri’mizde zabıtadan güvenlik merkezine, bebek bakım odasından bay bayan mescitlerine, otoparktan çay ocağına ve taziye evine kadar bütün detaylarının düşünüldüğü bir tesis. Esnaf kardeşlerimiz Kapalı Pazaryeri’mizden önce kar, yağmur ve rüzgârla uğraşıyordu oluyorduk. Yenidoğan Mahallemiz’de hizmete açtığımız Kapalı Pazar Alanı’mız pazarcı esnafımızın satış yapabilmesi için en uygun ortamı oluşturduk. Bizi sofralarında ağırlayıp, hoş sohbet eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.