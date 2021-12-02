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Karısını öldürüp balkonda silahla poz vermişti, savcılık müebbet hapis talebinde bulundu

İHA

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız'ı öldüren Mehmet Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Mehmet Yıldız hakkında, 'eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Cinayeti planlamadığını söyleyen Yıldız, "Planlamış olsam kılık değiştirir, saklanırdım. Kameraların görmediği bir yer seçerdim. Böyle olmasını istemezdim" dedi

Karısını öldürüp balkonda silahla poz vermişti, savcılık müebbet hapis talebinde bulundu

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız'ı öldüren Mehmet Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Mehmet Yıldız hakkında, 'eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Cinayeti planlamadığını söyleyen Yıldız, "Planlamış olsam kılık değiştirir, saklanırdım. Kameraların görmediği bir yer seçerdim. Böyle olmasını istemezdim" dedi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde, nisan ayında, özel bir şirkette çalışan Aygül Yıldız (35), sabah işe giderken, yolda boşanma aşamasındaki fabrika işçisi eşi Mehmet Yıldız (38) ile karşılaştı. Çift arasında tartışma yaşanınca Mehmet Yıldız, belinden çıkardığı tabancayla Aygül Yıldız'a üç el ateş etti. Aygül Yıldız, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Yıldız ise aracına binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, bir çocuk annesi Aygül Yıldız'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Elinde tabancayla balkona çıkıp poz verdi
Ayşelgül Yıldız'ın yanına gelip konuşma anlarının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan polis, eşi Mehmet Yıldız'ın, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Akpınar Caddesi'ndeki evine geldiğini belirledi. Evin çevresinde önlem alan ekipler, şüpheliye teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak Mehmet Yıldız, evin balkonuna çıkıp tabancayı etrafa çevirip nişan alınca bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Yıldız, polisin 1,5 saatlik ikna çabasının ardından silahı bırakıp teslim oldu. Sorgulamasının ardından adliyeye çıkartılan Yıldız tutuklandı.

Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Yıldız cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda öldürülen Aygül Yıldız'ın anne ve babası ile bazı yakınları, taraf avukatlarıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili hazır bulundu.

"Planlamış olsam kılık değiştirirdim"
Duruşmada söz verilen sanık Mehmet Yıldız, eşi tarafından aldırılan uzaklaştırma kararlarının kendisine geç bildirildiğini, bu durumdan, çocuğunu görmeye gittiğinde haberdar olduğunu belirterek, maktul ve ailesinin, kanunların kadınları koruduğunu söyleyerek sürekli kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Savunmasında, cinayeti planlayarak işlemediğini belirten Yıldız, "Planlamış olsam kılık değiştirir, saklanırdım. Kameraların görmediği bir yer seçerdim. Böyle olmasını istemezdim" dedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

"En ağır şekilde cezalandırılsın"
Öldürülen Aygül Yıldız'ın babası Rafet Yıldırım, sanığın pişmanlığının söz konusu olmadığını belirterek, "Her şeyi planlamıştır. Ses kayıtları bunu doğrulamaktadır. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Olayda tasarlamaya yönelik söylemleri kabul etmediklerini ifade eden Mehmet Yıldız'ın avukatı, müvekkilinin bu yönde herhangi bir eyleminin olmadığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı karar verilmek üzere ileri bir tarihe erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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