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VİP 1 fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede (2)

DHA

VİP 1 fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede (2)


10 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa ve İstanbul'da kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen VİP 1 operasyonunda gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-12-02 22:03:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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