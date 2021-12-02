VİP 1 fuhuş operasyonunda şüpheliler adliyede (2)

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10 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa ve İstanbul'da kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen VİP 1 operasyonunda gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-12-02 22:03:31



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