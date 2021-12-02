Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

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Bursa'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında İznikElbeyli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ş. idaresindeki 16 H 6034 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada karşından gelen Serdar B. idaresindeki 34 HCV 66 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kazada otomobilde bulunan Zeynep B., Alya B.ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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