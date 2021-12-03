Bursa’da Covid-19 nedeniyle bir polis hayatını kaybetti

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Bursa’da Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde Covid19 tedavisi gören Polis memuru Abdurrahman Kahveci hayatını kaybetti.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde görev yapan polis Memuru Abdurrahman Kahveci Covid19 sebebiyle Uludağ Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Gürsu’da sevenleri Abdurrahman Kahveci için “Bursa’nın Gürsu ilçesinde trafik polislerinin en güleçi en iyi değerli abimiz Covid19 sebebiyle vefat etti. Allah rahmet eylesin” diyerek üzüntülerini dile getirdiler.

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