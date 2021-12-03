Gençler kitap fuarı istedi, Başkan Aydın sözünü verdi

Liseli öğrencilerle buluşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, kendisinden kitap fuarı ve yazar buluşmaları isteyen” gençlere, “Söz Ocak 2021’de bu isteğinizi yerine getireceğim” dedi.

Osmanlı’nın ilk başşehri Yenişehir’de “Sorular Gençlerden Çaylar Başkandan” sloganıyla geleneksel hale getirilen buluşmaların, son katılımcıları ilçe genelindeki bütün liselerin 11. şube öğrenci başkanları oldu.

Yenişehir gençliğinin gözde buluşma merkezi haline gelen Matay Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Rahmi Köse ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz’ın da katıldı.Yerel yönetimin bazı müdürlerinin de hazır bulunduğu buluşmada Belediye Başkanı Başkan Davut Aydın, 16 yaş grubundaki gençleri tek tekdinledi ve isteklerini not aldı. Okul bahçelerine çeşme, daha fazla sosyal donatı alanı, eğitim kurumlarının girişlerine turnike sistemi kurulmasını isteyen sınıf başkanları, arkadaşlarının özellikle ilçede her yıl bir kitap fuarı ve fuarla birlikte yazar buluşmalarının düzenlenmesini talep etti.

Sıkça vurguladığı üzere “Türkiye’nin geleceği olan siz evlatlarımız ülkemizin en büyük gücü. Bu güce canımız feda. Siz isteyeceksiniz biz de imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağız” diyen Başkan Davut Aydın, şunları kaydetti:

“Sizin kitaba ve kültüre olan ilginiz bizleri çok mutlu ediyor. Zaten bu ilginizi aynı zamanda bir kütüphaneye dönüştürdüğümüz Matay Spor Kompleksi’nde de fark ediyoruz. Evet burada size söz veriyorum. Çok çabuk bir şekilde Ocak 2022’de Yenişehir’de bir kitap fuarı düzenleyeceğiz. Arzu ettiğiniz yazarları da zamanları uygun ise sizlerle birlikte ilçemizde ağırlayacağız.”

Gençlerin daha önceki buluşmada da dile getirdiği kültür gezilerine yönelik planlamayı da yaptıklarını belirten Başkan Aydın, konuyla ilgili Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz’la istişarelerin sürdüğüne değindi. Öğrencilerin geleceğe dair hayallerinin dillendirildiği, sıcak çayların samimi sohbetler eşliğinde yudumlandığı buluşma, hep birlikte söylenen türkülerle sona erdi.

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