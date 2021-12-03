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Mustafakemalpaşa’da su kesintisi

İHA

Mustafakemalpaşa’da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesi Hamidiye Mahallesi, Güven Sokak, Şehit Fedai Çakır Sokak, Yalıntaş Mahallesi, Yalıntaş Yolu Caddesi ve civarında 3 Aralık 20213 Ocak 2022 tarihleri arasında 10.0018.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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