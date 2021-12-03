Bursa'da ekmeğe zam 200 gram ekmek 2,5 lira oldu

Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, temel gıda maddeleri olan şeker, yağ ve una gelen zamların ardından 200 gram olan ekmeğin 2,5 liradan satılacağını açıkladı. Daha önce 2 liradan satılan ekmek, bugünden itibaren 2,5 liradan satışa sunulacak.

Artan girdi maliyetlerinin her şeyde olduğu gibi ekmekte de fiyat yükselişini mecburi hale getirdiğini ifade eden Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, "Sene başında 14 liraya aldığımız susam bugün 40 lira oldu. 7 liradan aldığımız poşet şu an 40 lira oldu. Bunun haricinde un, şeker ve yağa gelen zamlarla birlikte bizde yüzde 25 zam yapmak zorunda kaldık. Yapmış olduğumuz fiyat ayarlaması bile bizi kurtarmıyor. Bizim yaptığımız zam değil, fiyat ayarlamasıdır. Üretimin durmaması için 2 lira olan 200 gram ekmeği, 2,5 lira yaptık. Oduna yüzde 120, ham maddeye yüzde 150 zam geldi. Fırıncı yüzde 25 ile geçinmeye çalışıyoruz. Biz kar etmiyoruz" dedi.

Yeni yılda yeni fiyatlar bekleniyor

Bu fiyat güncellemesinin 2022 yılından itibaren yeniden değerlendirileceğini ifade eden Çırakoğlu, "Piyasa şartları, enerji fiyatları ve asgari ücretin miktarına göre hareket edilecek. Herkesin gözü kulağı açıklanacak olan asgari ücrettedir" diye konuştu.

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