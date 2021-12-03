Engelli ve eski hükümlü projelerinin son başvuru tarihi uzatıldı

Türkiye İş Kurumu'nda yeni dönem engelli kendi işini kurma başvuruları 17 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Yapılan açıklamada, "Eski hükümlü kendi işini kurma başvuruları ise Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlükleri’ne 17 Aralık 2021 tarihi mesai saati sonuna kadar yapılabilecektir. “Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu” yer alan diğer proje başlıklarındaki başvurular ise 17 Aralık 2021 tarihi mesai saati sona erene kadar İl Müdürlükleri’ne veya Hizmet Merkezleri’ne bir asıl ve bir kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir. Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’müzden konuyla ilgili detay bilgi almak isteyen engelli ve eski hükümlüler ile kurum ve kuruluşlar; proje birimine şahsen başvuru yapabilecektir. Ayrıca 0 224 220 41 65 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde danışmanlık hizmeti alınabilecektir. denildi.

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