UİB’İN kasım ihracatı 2,66 milyar dolar

Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) 2021 yılı kasım ayı ihracatı, 2 milyar 662 milyon 453 bin 521 dolar olarak gerçekleşti.

UİB’in 2021 kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. Kasım ayındaki ihracatı 2,66 milyar dolar olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 30,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, global pek çok sıkıntıya rağmen rakamların iş dünyası ve ülke ekonomisi adına mutluluk verici olduğunu kaydetti. Hammaddeye ulaşım sorunu, tedarikte yaşanan aksamalar, enerji ve gıda fiyatlarının artışı, pandeminin devam etmesi gibi pek çok global sorunun ihracat yapmayı giderek zorlaştırdığını ifade eden Çelik, buna rağmen Türkiye’nin ihracat performansının arttığını kaydetti.

OİB'in ihracatı kasım ayında 2,1 milyar dolar

Kasım ayında 2 milyar 164 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüze 13’lük artışla 25,2 milyar dolar olarak açıklandı.

UTİB'in ihracatı kasımda 127 milyon dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38 artışla 127 milyon 224 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 1 milyar 319 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'ten kasımda 82 milyon dolar ihracat

Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 artışla 82 milyon dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 960 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı kasım ayında 21 milyon dolar

Kasım ayında, bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 11 artışla 21 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 231,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'ten kasımda 8,1 milyon dolarlık ihracat

Kasım ayında, 8,1 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise yüzde 10’luk artışla 158,5 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin kasım ayı ihracatı, 259 milyon dolar olarak açıklandı.

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