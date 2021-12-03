Bursaspor iki gün öncesinden Denizli’ye hareket etti

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Bursaspor, p0azar akşamı oynayacakları Denizlispor maçı için Denizli’ye hareket etti.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında oynanacak olan Denizlispor Bursaspor maçı öncesi yeşilbeyazlı kafile iki gün öncesinden yola çıktı. Pazar akşamı saat 19.00’da oynanacak maç için hazırlıklarını erken tamamlayan ve yola çıkan yeşilbeyazlılar, Denizli’de maç saatini bekleyecek. Bursaspor’un erken tarihte Denizli’ye gitmesi dikkat çekti.

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