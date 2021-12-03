Bursaspor Kulübü’nden İsmail Çokçalış açıklaması “Ne oyuncu ne de ailesi artık Bursaspor Kulübü tarafından samimi bulunmamaktadır”

Bursaspor Kulübü, İsmail Çokçalış’ın açıklamalarının ardından jet hızında cevap metni hazırladı. Yeşilbeyazlı kulüp, genç futbolcunun söylemlerinin birçoğunu yalanlayarak, belge paylaştı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Sözleşmesini tek taraflı fesih eden profesyonel futbolcu İsmail Çokçalış’ın kendi sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu açıklamaya istinaden cevap verme durumu hasıl olmuştur. İsmail Çokçalış ile yaptığımız görüşmelerde kendisinin geçmiş dönem alacakları ödenmiş olup, ciddi bir sakatlığı olmasına rağmen sözleşmesi iyileştirilip, uzatılmıştır. Kendisi bu süreçte kulübümüzün daha elzem ödemeleri olmasına rağmen kolaylık sağlamamış ve göstermiş olduğumuziyi niyeti suistimal ederek alacaklarının tamamını istemiş ve almıştır. Kendisinin bahsetmiş olduğu “Benden feragat içeren bir protokol istediler” konusu ise ekte paylaştığımız dekontların ardından “Protokol” yani bu ödemeleri aldığına dair bir imzalı kağıttır. Ancak kendisi hiçbir şekilde kağıda imza atmayacağını kulüp avukatlarımıza belirtmiştir. Bahsettiği olay gecesi kulübümüze herhangi bir kolluk kuvveti gelmemiştir. Her ne hikmetse kendisine akıl veren malum menajer ve avukatına uyarak 3 gün sonra asılsız bir şekilde kurum ve kişileri yalanyanlış ifadelerle savcılığa şikayette bulunmuş ve zan altında bırakmıştır. Ne oyuncu ne de ailesi artık Bursaspor Kulübü tarafından samimi bulunmamaktadır.”



“İsmail Çokçalış hakkında suç duyurusunda bulunulacak"

Açıklama şu şekilde devam etti: “Ekte görselini de kamuoyuyla paylaştığımız ve kendisine ödememiz gereken tüm ücretin yatırıldığına dair belge niteliği taşıyan dekontlarıda sizlerin takdirine bırakıyoruz. Kendisini yetiştiren ve bugünlere getiren Bursaspor’a böylesine küçük hareketlerle haksızlık eden ve bu durumuda devam ettiren İsmail Çokçalış’ı vicdanıyla baş başa bırakıyoruz. Bize göre haksız, kendisine göre haklı fesih kararından sonra yapılan bu hareket ise kulübümüz nezdinde artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Futbolcunun menajeri, kulüp çalışanları, yöneticiler ve Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde bulunan güvenlik kameraları da buna şahittir. Bursaspor Kulübü Başkanı ve yöneticilerinin kendisiyle hiçbir şekilde teması veya sözlü diyaloğu olmamıştır. Bursaspor Kulübü’nün mevcut başkanına hakaret niteliğinde iftira atarak dava açtığını belirten İsmail Çokçalış hakkında 06122021 Pazartesi günü itibari ile her türlü hukuki mücadeleyi en üst mertebede başlatacağımızı da belirtmek isteriz. Konuyu Büyük Bursaspor Camiası ve Kamuoyu vicdanına bırakıyoruz.”

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