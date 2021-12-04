Mercimek sinirleri besliyor

Uzmanlar, potasyum, demir ve folik asit bakımından son derece zengin olan mercimeğin sinirleri teskin ederek stresi yok ettiğini bildiriyor.

Her mevsimde sevilerek tüketilen mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor. Soğuk kış sabahlarında insanın içini ısıtan mercimek tam bir şifa deposu. Baklagiller familyasından olan mercimek, 20 ila 70 santimetre boylarında, yumuşak ve ince gövdeli, yuvarlak minik meyveleri bulunan otsu bir sebze bitkisidir. Potasyum bakımından son derece zengin olan mercimek tansiyonu düşürüyor. Ayrıca en fazla demir ihtiva eden gıdalardan olan mercimek, folik asit yönünden de zengindir. Kansızlığı önler ve kansere yakalanma riskini düşürür. Bol kan yaptığından dolayı hasta ve zayıf kişiler için çok faydalıdır. Yüksek protein ihtiva ettiği için beden ve zihin işçilerini de zinde tutar.

Stresin kökünü kurutuyor

Mercimeğin en önemli faydalarından biri ise stresi azaltıp sinirleri teskin etmesi. Geceleri yıpranan adalelerin tamirini hızlandırır ve bağırsakları yumuşatır. Ayrıca mercimeğin anne sütünü de artırıcı etkisi vardır. Uzmanlar bebek emziren kadınların bol bol mercimek yemelerini tavsiye ediyor.

Öte yandan Bursa'da Reyhan Pazarı'nda kırmızı mercimeğin kilosu 15 liraya, lokantalarda bir tas mercimek çorbası ise 10 ila 15 liraya satılıyor.

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