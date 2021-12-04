Bursa'da çekçek arabayı arabanın bagajına bağlayarak kilometrelerce ilerledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da bir otomobilin bagajına çekçek araba bağladı. Herkesin canını tehlikeye atarak kilometrelerce ilerledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler mahallesi İzmir Yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin bagajına çekçek arabası bağladı. Diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atarak anayolda kilometrelerce ilerledi. Bu anlar diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.