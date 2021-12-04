İzmir’in kalbi Nilüfer ile kardeş kent oldu

Nilüfer Belediyesi ile İzmir Konak Belediyesi arasında kardeş kent protokolü imzalandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un imzaladığı protokole göre iki kent bir çok alanda iş birliği yapacak.

Kardeş kentler ağını sürekli genişleten Nilüfer Belediyesi, yerel yönetimler alanında iş birliği fırsatlarını artırmak ve deneyim paylaşımı amacıyla kardeş olduğu kentlere bir yenisini daha ekledi. İzmir Konak Belediyesi ile Nilüfer Belediyesi’ni kardeş kent yapan protokol, İzmir’de, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Başkan Turgay Erdem arasında imzalandı.

Konak Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen protokol imza törenine iki belediyenin belediye başkan yardımcıları ve birim amirleri de katıldı. İmza töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur “Nilüfer Belediyesi zaten örnek hizmetleri ile Türkiye’nin en başarılı belediyelerden biri. Önceki temaslarımızda Turgay Erdem başkanımız ile deneyim paylaşımı ve kardeş kent ilişkileri hususlarında görüşmüştük. Meclis’ten bu yöndeki kararlarımız da çıktı. Bundan sonra özellikle Nilüfer Belediyesi’nin hibe almaya hak kazandığı Avrupa Birliği projeleri ve diğer pek çok alandaki deneyimlerini, bizlerin de paylaşacağımız deneyimler ile birleştirerek hizmetlerimizi daha da geliştireceğimize inanıyorum” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de İzmir’in kalbi Konak’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “ Birbirine gerçekten çok benzeyen bir yapıya sahip bu iki belediye arasındaki dostluk ilişkilerinin önümüzde yıllarda daha da gelişeceğine inanıyorum. Birbirimizin çalışmalarını yakından izliyoruz, beğeniyoruz ve bu etkileşimden de son derece memnun oluyoruz. Sosyal demokrat belediye yapısı içindeki iki belediyenin de iyi örnekleri, uygulamaları var. Bu ilişkilerin güçlenmesinden dolayı Nilüfer olarak mutluluk duyuyoruz. Daha iyi günleri birlikte göreceğimize inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından iki belediye arasındaki kardeş kent protokolü imzalandı. Protokole göre iki belediye, Avrupa Birliği hibe desteklerinde beraber çalışacak. Ayrıca, iki kent arasında eğitim, turizm, kültür, sosyal ve ekonomik ilişkilerin kurulması, karşılıklı bilgi, deneyim ve örnek proje paylaşımlarında bulunulması sağlanacak.

Protokol imza töreninin ardından iki başkan, Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencileri tarafından, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinliklerine katıldı. Erdem ayrıca, Konak Belediyesi İkizevler Sanat Merkezi ile Roman Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, kursiyerlerle bir araya geldi.

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