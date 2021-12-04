Merhum Başkan Hikmet Şahin’in babası hayatını kaybetti

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Bursa Büyükşehir Belediyesi merhum Başkanı Hikmet Şahin’in babası Yusuf Şahin hayatını kaybetti.

Merhum Hikmet Şahin’in babası, AK Parti Bursa eski Milletvekili Hüseyin Şahin ile İnegöl OSB Başkanı Zeki Şahin'in dedesi Hacı Yusuf Şahin(96) toprağa verildi.

Merhumun cenazesi, kendi adına yaptırdığı Hacı Yusuf Şahin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hastane mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda cemaat katıldı.

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