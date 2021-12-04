TFF 3. Lig: Bursa Yıldırımspor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 3

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TFF 3. Lig 1. Grup maçında Bursa Yıldırımspor evinde konuk ettiği Nevşehir Belediyespor’a 30 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında Bursa Yıldırımspor, sahasında Nevşehir Belediyespor’u konuk etti. Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde oynanan maçın ilk yarısını 8. dakikada Uğur Uğur’un golüyle 10 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda da 71’de Yıldıray Koçal ve 87’de de Samet Dağlı ile sahadan 30 galip ayrıldı.

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