Bursaspor son antrenmanını Denizli’de yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor, yarın karşı karşıya geleceği Denizlispor maçının son antrenmanını maçın oynanacağı kentte gerçekleştirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 15.haftasında deplasmanda Altaş Denizlispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, öğle saatlerinde Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde sut çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.