Empati için sahada buluştular

Toplumun her kesiminde fırsat eşitliği yaşatmak için çalışmalar gerçekleştiren Limak Enerji Uludağ Elektrik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında BUGES ile yaptığı golbol maçıyla görme engelli vatandaşların karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

Gerçekleştirdiği projeler ile engelli vatandaşların yanında olan Uludağ Elektrik, katıldığı etkinliklerle de engellilerin motivasyon kazanmalarına destek oluyor. Şirket, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) ile golbol karşılaşması yaptı. Şirket çalışanları ve BUGES oyuncularından oluşan karma takımların gerçekleştirdiği empati maçı berabere sona ererken, dostluk mesajı verildi. Göz bandı takarak görme engelli sporcularla gerçekleştirilen maça katılan şirket çalışanları kısa bir süre de olsa engellilerin yaşamdaki zorluklarını hissetti. Şirket Genel Müdürü Ali Erman Aytac’ın atışıyla maçın başlamasının ardından oyuncular sahada yerlerini alarak, golbol kurallarına göre karşılaşmayı gerçekleştirdiler. Gözlük yardımıyla gözlerin tamamen kapatılarak, içerisinde zil bulunan özel bir topla oynanan golbol oyununda, oyuncular sesin yönüne göre topu yakalayıp, rakibin sahasına ilettiler. Maç sonrası engelli parkurunda gözler kapalı ve baston yardımıyla yürüyüş gerçekleştiren şirket çalışanları, engellilerin yaşamlarında kolaylık sağlanabilecek noktalar ve ihtiyaç duydukları konular hakkında BUGES yetkililerinden bilgi de aldılar.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında görüşlerini dile getiren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Şirket olarak toplumdan herkesin hayatına dokunan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Dünya Engelliler Günü kapsamında, engelli vatandaşlarımızın nasıl hissettiklerini ve ne zorluklar yaşadığını hissetmemizi sağlayan bu etkinlikte farklı bir deneyim yaşadık. Her kesime dokunacak projeler yürütmeyi hedefleyen bir şirket olarak, 2018 yılında İşaret Dili Görüşme Hattı Projemizi devreye almıştık. Engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve sosyal yaşamlarında herhangi bir işi tek başına yerine getirebilmelerinin ve çift yönlü iletişim kurabilmelerinin önemi büyük. Hattımız ile bu zamana kadar pek çok işitme ve konuşma engelli vatandaşımıza ulaşarak sorularına yanıt verip, taleplerini yerine getirdik. Uzunca bir süredir aktif olan Online İşlem Merkezimiz ve eDevlet üzerinden ortopedik açıdan bedensel engele sahip olan müşterilerimiz için hizmeti bir nevi ayaklarına götürüyoruz. Görme engelli müşterilerimiz, Çağrı Merkezimiz üzerinden tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Dünya Engelliler Günü’nde bu tarz projelerimiz ile farkındalık oluşmasına ve benzer uygulamaların yaygınlaşmasına vesile olmak istiyoruz. Toplumsal hizmet eşitliği noktasında bilinç oluşturmak amacıyla yaptığımız projelerin başarılı olması da bizi mutlu ediyor" dedi.



Engelli vatandaşlara hizmet sunuyor

Uludağ Elektrik, 2018 yılında hayata geçirdiği ‘İşaret Dili Görüşme Hattı’ projesi ile işitme ve konuşma engelli müşterilerine işaret dilinde hizmet veriyor. Proje kapsamında, işitme ve konuşma engelli vatandaşlar, 0555 0 646 646 numaralı İşaret Dili Görüşme Hattı’nı aradıklarında işaret dili bilen müşteri temsilcisine bağlanıyorlar. Görüntülü yapılan görüşme ile işitme ve konuşma engeli bulunan vatandaşlar, işaret dili ile tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyor, taleplerini ileterek sorularına yanıt alabiliyorlar. İşaret Dili Görüşme Hattı’nın, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından düzenlenen Engelsiz Bilişim Ödülleri’nden de ödülü bulunuyor.

Şirket sadece İşaret Dili Görüşme Hattı’yla değil, elektrik faturalarında yer verdiği mesajlarla da konuya dikkat çekiyor. Şirketin ayrıca hem çalışanları hem engelli bireylerden oluşan Engelsiz Müzik Korosu da bulunuyor. Müziğin birleştirici gücünden yararlanan Engelsiz Müzik Korosu’nun gelirleri yapılan her konser sonrası engelli vatandaşlara bağışlanarak, ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda destek olunması sağlanıyor.

