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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 7 kişi yaralandı

İHA

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza saat 07.00 sıralarında BursaAnkara karayolu üzeri Kestel'in Ümitalan mahallesi Kavşağında meydana geldi.
Bursa’dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Muhammed Hıdır Dokumacı(41) yönetimindeki 16 APD 858 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkan sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AFK 248 plakalı mandalina yüklü kamyona yandan çarptı.
Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan yolcular Emine Gaye D.(16), Elif Doğan(60), Muhammed Samet Doğan(17), Taha Dokumacı(14), Dilek Dokumacı(38) ve Nesrin Ceylan(30) yaralandılar. Yaralılar araçta sıkıştılar.
Olay yerine çok sayıda 112 ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerce kurtarıldı. 7 yaralıdan 5'i Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2'si de İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Yaralılardan Elif Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattılar.

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