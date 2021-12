'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Gücümüz Birliğimiz' panelinde engelli hizmetlerinde faaliyet gösteren kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini buluşturdu.

Bursa’da engelli bireylerin hayatın her alanında yer alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler ile engelli hizmetlerinde faaliyet gösteren kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ‘Gücümüz Birliğimiz' panelinde buluşturdu. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki panele, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Gün boyunca süren panelde, kurum temsilcileri tek tek söz alarak engelli bireylere yönelik bilgilendirme yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, engelli bireylerin yılın belirli dönemlerinde değil 365 gün hatırlanması ve sıkıntılarının konuşularak çözülmesi gerektiğini söyledi. Engelliler Günü’nde nelerin yapılacağının konuşulmasının da bir yandan iyi olduğunu belirten Başkan Aktaş, herkesin özel günlerde hissiyatının arttığını ancak kısa süre sonra kaybolduğunu ifade etti. Tüm insanların birer engelli adayı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bunu yaşayan anne ve babalar her gün bunu hissediyorlar. Türkiye’de son yıllarda engelliler için ciddi çalışmalar yapıldı ve ciddi haklar verildi. Elbette yeterli değil. Çok daha fazla çalışmanın yapılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda daha fazla sivil toplum kuruluşunun olmasını arzuluyoruz. Hepsi birilerinin yaralarına merhem olmaya çalışıyor. Yerel yönetimlerin bu konuda özel gayretleri var. Diğer kurumların da özel gayretleri var. Engelli bireyleri ilgili kurumlarla iletişime geçirmek gerekir. Hiçbir sorunu küçük görme lüksümüz yok” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü’nün de sadece engellilere yönelik fikir ve proje geliştirerek çözüm ürettiğini söyleyen Başkan Aktaş, engellilere yönelik yeni merkezler açma noktasında yeni çalışmalarının olduğunu belirtti. Engelli bireylerin her anlamda sosyalleşmeye ihtiyaç duyduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Bunun farkındayız. Dezavantajlı gruplara ne kadar çok hizmet ederseniz o kadar çağdaş bir toplum olursunuz. Faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurumlarına teşekkür ediyorum. Mümkün olduğu kadar hayatı kolaylaştırmak ve talepleri karşılamak gerekir. Suistimale açık konularda da dikkatli olmalıyız. Sorunları çözmek konusunda kararlı olan devletimiz ve yerel yönetimlerimiz var. ‘Gücümüz Birliğimiz' paneliyle bu alanda hizmetleri olan kurumlarla engelli bireyleri buluşturmak, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmasını istedik. Tespitlerin Bursa’da yapılacak çalışmalar yön vereceğine inanıyorum. Programa katılan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

