Kültür Park dönüşümüne genç bakış

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Yeşil Bursa’ imajının önemli simgelerinden Reşat Oyal Kültür Parkı’nı modernize etmek ve gençlerin daha fazla zaman geçirebileceği mekan haline getirebilmek için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Master planı hazırlığında tüm kesimlerin fikirlerini dinleyen Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da eğitim gören üniversitelileri bir araya getirerek görüş ve düşüncelerini dinledi.

Bursa’da dönemin Belediye Başkanı Reşat Oyal tarafından 391 bin metrekare alan üzerine yapılan ve 1955 yılında hizmete açılan Reşat Oyal Kültür Parkı, daha modern görünüme kavuşmak için gün sayıyor. Zaman içerisinde estetik görüntüden uzaklaşan parkta, sorunlara kalıcı çözüm bulmayı ve gençlerin rağbet ettiği alanlar oluşturmayı amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, konunun tüm paydaşlarını dinleyerek master plan hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Veri toplamak amacıyla atölye çalışmaları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park’ta faaliyet gösteren işletme yetkililerinin ardından Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi şehir plancısı, mimar, peyzaj mimar ve sosyoloji bölümlerinde okuyan öğrencileri dinledi.

Toplantı öncesinde öğrenciler gruplara ayrılarak 7 ayrı kapısından Kültür Park’a girerek sahayı gözlemledi. Ardından Altıparmak Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen atölye çalışmalarına geçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı çalışmalara, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Genel Sekreter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu, ilgili birim yöneticileri ve 150’ye yakın öğrenci katıldı. Yaklaşık 1 saat süren atölye çalışmasında, öğrenciler tek tek söz alarak Kültür Park hakkında görüşlerini, eksiklikleri ve önerilerini dile getirdi. Şehir Plancısı Faruk Göksu’nun yönettiği toplantıda, ‘Kültür Park’ı sevdim, çünkü’, ‘Kültür Park’ta keşke olsaydı’, ‘Kültür Park’ta olsaydı çok iyi olurdu’ ve ‘En’ler başlıklarında gençlerin fikirleri toplanarak not alındı. Yönlendirme, yaya yolu, otopark sıkıntısı, araçların park içerisinde gezmesi, güvenlik, havuzun parkla bütünleştirilmesi, parkla ilgisi olmayan derneklerin fazlalığı gibi konuların ağırlık kazandığı toplantıdan çıkan sonuçlar, süreç boyunca yetkililere ışık tutacak. Kültür Park master planı kapsamında toplam 4 atölye çalışması yapılacak.

Gençlerle bir araya gelerek Kültür Park ve Bursa hakkında sorular soran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür Park’ın tekrar eskisi gibi cazibe merkezi olabilmesi için bölgeyi tek başına ele aldıklarını söyledi. Reşat Oyal Kültür Parkı’nın Bursa’nın yeşil öğesini vurgulayan en önemli simgelerinden olduğunu belirten Başkan Aktaş, bir dönem Bursa’nın olmazsa olması olan Kültür Park’ın artık alternatifleri olduğuna da dikkat çekti. Şehrin artık yeni parklara sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Kültür Park’ta yapı yoğunluğu, otopark ihtiyacı, güvenlik, zaman içerisindeki değişim ve dönüşüm parkta bazı değişimleri zorunlu hale getirdi. Burada sağlıklı bir dönüşüm için çalışmalar yapıyoruz. Bu manada atölye çalışmalarının ilkini, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birim ve şirket yöneticileri ile Kültür Park’ta faaliyet gösteren işletme yetkililerinin katılımıyla yaptık. İkinci çalışmayı ise, iki üniversitemizden şehir planlama, mimar, peyzaj mimar ve sosyoloji bölümü okuyan öğrencilerimizle yaptık. Öğrenciler, toplantı öncesi 45 dakika boyunca parkı gezdiler. Kültür Park’a daha önce gelenler olduğu gibi içlerinde ilk kez gelenler de olmuş. Öğrenciler bu çalışmaya katılarak güzel bir sosyal sorumluluğu yerine getirdi. Fikir, öneri ve genç bakışlarını ortaya koydular. İnşallah Kültür Parkı eski ihtişamlı günlerinde olduğu gibi şehrin sembolü haline getirecek bir tasarımı hep beraber yaparız” dedi.

Akademisyenlerin katılacağı atölye çalışmasının ardından geniş katılımlı ve tüm atölye çalışmalarının sunumunu içeren sonuç toplantısı yapılacağını hatırlatan Başkan Aktaş, sürece destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti. Bursa Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm öğrencisi Asiye Nur Pişkin, çalışmalar kapsamında Kültür Park’ın farklı kapılarından girerek erişebilirlik, mevcut alan kullanımı gibi başlıkların altını doldurarak analiz yaptıklarını ifade etti. Kültür Park’ın Bursa için önemli bir açık alan olduğunu belirten Pişkin, “Parkın yeteri kadar kullanıcıya ulaşamadığını, 4 mevsim kullanımının eksik kaldığını tespit ettik. Yeniden değerlendirilebilir, yeni kullanım alanları oluşturulabilir ve üstü kapalı açık alanlar hazırlanabilir” diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Doktora öğrencisi Abdülkerim Karaoğlu, Kültür Park’ta gezerek göle nasıl ulaştıklarını deneyimlediklerini, güzergahtaki eksiklikleri tespit ettiklerini dile getirdi. Gençlere yönelik çok fazla kullanım alanı bulunmadığını söyleyen Karaoğlu, “Millet Kütüphanesi yapılmadan önce alana çok fazla gencin geldiğini düşünmüyorum. 5 yıldır Bursa’dayım ve çok fazla bu bölgeye gelmedim. Üstü kapalı oturma alanları yetersiz. Olanlar da özel işletmelere ait. Piknik bankları ise soğuk havalara uygun değil. Kültür Park kapsamlı bir şekilde ele alınmalı. Yarışma düzenlenmeli. Toplumun geniş kesiminden fikirler alınmalı” dedi.

Uludağ Üniversitesi Doktora öğrencisi Melike Gülay, Kültür Park’ı gezen ve atölyeye katılan gençlerin kullanıcı odaklı algısının ölçüldüğünü belirtti. Tespit edilen eksikliklere Büyükşehir Belediyesi’nin çözüm getireceğine inandığını söyleyen Gülay, “Kültür Park’ta gençleri ve çocukları öncelikte tutmak gerekir. Çocuklar için park olmasına rağmen içerideki araç trafiği güvenli değil. Parklar yol kenarlarına çok yakın. Parkta gezerken bir aracın bize korna çaldığını gördük. İnsan yoğunluğunun belli dönemlerde fazla, belli dönemlerde ise az olduğunu gördük. Güvenlik eksikliğini hissettik” diye konuştu.

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