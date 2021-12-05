PENDC geleceğin mühendislerini ağırladı

Dünya Mühendisler Günü vesilesiyle veri saklama hizmeti sunan PenDC’yi ziyaret eden lise öğrencileri, deneyimli mühendisler ile bir araya geldi.

Veri merkezi alanında faaliyetlerini sürdüren Pen Data Center (PenDC), Bursa’da ilk ve tek devlet destekli özel teknoloji lisesi olan Mesafe Koleji öğrencilerini 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü’nde ağırladı. PenDC’nin yetkin ve nitelikli mühendisleri ile bir araya gelen öğrencilerin, bilişim sektörüne yön vereceğini belirten PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, “Geleceğin mühendisleri, bilim ve teknolojinin ışığında yenilenen çağı tasarlayacaklar” dedi.

Günümüzde işletmelerin dijital öncelikli ekonomiye dönüşüme odaklandığını vurgulayan PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, “Yeni müşterinin gereksinimlerini karşılamak ve yeni yetenekler geliştirmek için eğitimin de teknoloji temelli olarak ilerlemesinin ülkemizin geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum. 5 Aralık Mühendisler Günü’nü, mühendislerimiz ve Mesafe Koleji öğrencileri ile kutlamak istedik. Veri merkezimizde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, deneyimli mühendislerimizden bilgi alarak, sektör hakkında görüşlerini iletti. Karşılıklı fayda sağlayan ziyaretlerinden dolayı öğrencilerimize ve bu değerli nesli yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Buluşmanın, öğrencilere kariyer hedefleri doğrultusunda güçlü yönlendirmeler sağlayacağını kaydeden Öğretmen Mümin Deniz ve Neslişah Demirci, yetkililere teşekkür etti. PenDC gibi okulsanayi iş birliklerine her zaman destek çıkan kurumların eğitimciler için kritik önemde olduğunu dile getiren Mümin Deniz, “İleri ve yenilikçi teknolojilere uygun olarak veri merkezi alanında faaliyetlerini sürdüren PenDC, düzenlenen etkinlik kapsamında öğrencilerimizi hayal ettikleri mesleklerine azimle çalışabilmeleri için motive etti. Ülkemizi bilişim sektöründe önemli bir üs hâline getirmek için çalışan PenDC’yi tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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