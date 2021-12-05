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Ocak-kasım döneminde 26,4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

DHA

Ocak-kasım döneminde 26,4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı


Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)-ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının 15 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotivde, kasım ayı ihracatı yüzde 6 düşüşle 2,5 milyar dolar oldu. Bu yılki ocak-kasım dönemi ihracatı ise yüzde 16 artarak 26,4 milyar dolar olan otomotiv sektörü, ülke ihracatında yine ilk sırada yer aldı.
OİB verilerine göre, Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan sektörün ülke ihracatından aldığı pay ise yüzde 11,8 olarak gerçekleşti. Bu yılın ocak-kasım döneminde ise otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 16 artarak 26.4 milyar dolar olurken, ülke ihracatında yine ilk sırada yer aldı. Bu yılın ilk 11 aydaki ortalama aylık ihracatı ise 2,4 milyar dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrimiz, kasım ayı ihracatında düşüş yaşamasına rağmen 2,5 milyar dolar ihracat ile bu yılki ortalamanın üzerinde bir rakama ulaştı. Tedarik endüstrisi ihracatı çift haneli artarken, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı çift haneli düşüş gösterdi. Ülkeler bazında Almanya, ABD ve Mısır´a yönelik çift haneli ihracat artışlar kaydettik" dedi. Son 15 yılın ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisinin, pandemi öncesindeki son üç yıllık ihracat ortalamasının 30 milyar dolar olduğunu hatırlatan Baran Çelik "Pandemi nedeniyle otomotiv ihracatımız 2020 yılında 25,5 milyar dolara gerilemişti. Bu yılı ise yaklaşık 29 milyar dolarlık bir ihracat rakamı ile kapatmayı planlıyoruz" diye konuştu. 
TEDARİK ENDÜSTRİSİNDE YÜZDE 13,5 ARTIŞ
Kasım ayında en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 13,5 artarak 1 milyar 29 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 17 azalarak 834 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 39 azalarak 328 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 9 artarak 156 milyon dolar ve Çekiciler ihracatı da yüzde 113 artarak 147 milyon dolar  oldu. Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya´ya ihracatta yüzde 9 artış görülürken, yine önemli pazarlardan ABD´ye yüzde 21, Birleşik Krallık´a yüzde 13, Rusya´ya yüzde 28, Polonya´ya yüzde 23, Belçika´ya yüzde 40, Hollanda´ya yüzde 43 ihracat artışı, İspanya´ya yüzde 19, Fas ve Slovenya´ya yüzde 27´şer ihracat düşüşü görüldü.
Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa´ya yüzde 27, İtalya´ya yüzde 46, İsrail´e yüzde 28,5, Slovenya´ya yüzde 39, Polonya´ya yüzde 51, İsveç´e yüzde 26,5 ihracat düşüşü, İspanya´ya yüzde 21, Birleşik Krallık´a yüzde 13, Mısır´a yüzde 47, Fas´a yüzde 17, İrlanda´ya yüzde 30 ihracat artışı yaşandı.
Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık´a yüzde 38, İtalya´ya yüzde 61, Slovenya´ya yüzde 55, Belçika´ya yüzde 56, Almanya´ya yüzde 38, İspanya´ya yüzde 62 ihracat düşüşü, Fas´a yüzde 191 ihracat artışı yaşandı. Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülkeler olan İtalya´ya yüzde 124,  Almanya´ya yüzde 46, Fransa´ya yüzde 35 artış, Azerbaycan´a yüzde 68 düşüş görüldü.
EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA´YA YÜZDE 12 ARTIŞ
Kasımda en büyük pazar olan Almanya´ya yüzde 12 artışla 393 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Fransa´ya yüzde 11 düşüşle 291 milyon dolar, Birleşik Krallık´a ise yüzde 16 azalarak 223 milyon dolar ihracat gerçekleşti. İtalya´ya yüzde 29, Slovenya´ya yüzde 41, Belçika´ya yüzde 26, Hollanda´ya yüzde 21, İsveç´e yüzde 47 ihracat düşüşü, buna karşılık ABD´ye yüzde 11, Mısır´a yüzde 31, Rusya´ya yüzde 44 ve Romanya´ya yüzde 25 ihracat artışı görüldü.
AB´YE İHRACAT YÜZDE 10 AZALDI
Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat yüzde 10 azalarak 1 milyar 633 milyon dolar olurken, AB Ülkeleri toplam ihracattan yüzde 64,5 pay aldı. Kasımda Afrika Ülkelerine ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 13´er, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 30,5 ihracat artışı, Diğer Avrupa Ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerine yüzde 17´şer ihracat düşüşü görüldü.
 DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER
2021-12-05 12:52:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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