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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOBB Bursa KGK’dan üreten kadınlara destek

İHA

TOBB Bursa KGK’dan üreten kadınlara destek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, Bursa’daki kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini satın almacılarla buluşturdu. BTSO ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte stant açan 14 kadın kooperatifi ürünlerini iş dünyası temsilcilerine tanıtma ve yeni işbirlikleri kurma imkanı buldu.
TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kadınların emeklerini ekonomik değere dönüştürmesinde önemli bir rol üstlenen kooperatiflere yönelik önemli projeleri hayata geçiren TOBB Bursa KGK, kooperatiflerin ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtmasını sağlayacak önemli bir buluşma düzenledi. BTSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte stant açan 14 kadın kooperatifi önemli iş bağlantılarına imza attı.
TOBB Bursa KGK Başkanı ve Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın, kadın kooperatiflerinin üretim ve tedarik zincirlerinde daha aktif bir rol üstlenmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Bursa’daki kadın kooperatiflerini desteklemek adına çok önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Sevgi Saygın, “Kadın kooperatiflerimizle düzenlediğimiz istişare toplantısının ardından ihtiyaç analizlerini tamamladık. Bu doğrultuda ilk olarak online eğitim projemizi hayata geçirdik. Altı hafta boyunca düzenlediğimiz 12 eğitime 750’den fazla kadın kooperatif üyesi katıldı. Eğitimin ardından ise kadın kooperatiflerimize pazarlama ve satış konusunda destek olabilmek adına bu etkinliği organize ettik” dedi.
Kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri pazarda tüketiciyle buluşturmakta güçlük yaşayabildiğini ifade eden Saygın, “Kadın kooperatiflerimizi şehrimizdeki kurumsal şirketlerle, özellikle satın almacı ve insan kaynakları sorumluları ile bir araya getirecek bir buluşma organize ettik. BTSO’nun 50 bine yakın üyesine duyuru yaptık. Başta otel, restoran ve yerel market zincirlerinin sahipleri olmak üzere çok sayıda firma temsilcisi gün boyunca etkinliğimizi ziyaret ederek, kooperatiflerimizin ürünlerini incelediler. Kadın kooperatiflerimizin satışları arttıkça üretim standartlarının gelişmesinin de çok daha kolay olacağına inanıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay başta olmak üzere BTSO Yönetimine ve ziyarete gelen bütün üyelere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kooperatif temsilcileri de TOBB Bursa KGK’nın sunduğu destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gürsu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sümeyye Işık, çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini ifade etti. Kadın dayanışması olmadan yol katedilemeyeceğini vurgulayan Işık, “Birçok firmadan yetkililer ile görüştük. Olumlu dönüşler olacağını düşünüyoruz. Bursa KGK Başkanı Sayın Sevgi Saygın ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Bursa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nagihan Dörtfidan Doğan, kooperatif olarak ihracat ağırlıklı çalıştıklarını, düzenlenen buluşmada güzel bağlantılar kurduklarını belirtti. Doğan, “Buluşma ilk kez düzenlenmiş olmasına rağmen oldukça faydalı geçti. İbrahim Burkay Başkanımıza ve Sevgi Saygın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Umutlu geldik ve elimiz boş dönmüyoruz. Kooperatifimiz adına çok verimli görüşmeler yaptık” şeklinde konuştu.
Balaban Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Fatma Acar, yeni kurulan bir kooperatif olduklarını belirterek, “TOBB Bursa KGK’nın bizlere çok önemli katkıları oluyor. Daha önce online eğitimlere katılmıştık. Bu buluşmada da firmalarla buluşmak ve ürünlerimizi tanıtmak çok önemliydi. Market zincirleri başta olmak üzere birçok firmadan temsilciler geldi. Geleceğe dönük olumlu gelişmeler yaşanacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
İznik Üreten Girişimci İşletme Kadın Kooperatif Başkanı Havva Çandar, “Çok güzel bir buluşmaydı. Hayalimizde hep bu vardı. BTSO’daki iş insanları, kadın istihdamına destek verecek işletmeler ile görüşmeyi istiyorduk. Çok güzel gelişmeler oldu. Buluşma beklentilerimizin üzerinde geçti. Sevgi Başkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah kadınlar iş dünyasında daha fazla yer alacak” dedi.
BTSO Hizmet Binası atrium alanında gün boyu devam eden etkinliği BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan, Yüksel Taşdemir ve Haşim Kılıç, Meclis Divan Katibi Gülçin Güleç, BTSO Meclis Üyeleri, TOBB Bursa KGK İcra Komitesi Üyeleri ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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