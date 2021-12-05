Eşinin masa üstüne koyduğu çamaşır suyu hastanelik etti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşinin su bardağına koyduğu çamaşır suyunu içen yabancı uyruklu şahıs hastanelik oldu.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Pırlanta Sokak'taki bir evde meydana geldi. Evde temizlik yapan eşi Ayşe'nin su bardağına doldurup masa üstüne koyduğu çamaşır suyunu su zannederek içen Muhammed Faddawi (26) bir anda fenalaştı. Fenalaşan genç adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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