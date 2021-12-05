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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akıllı baston projesi amacına ulaştı

İHA

Akıllı baston projesi amacına ulaştı

Bursa'nın İnegöl Belediyesi’nin ekim ayında şehirdeki 30 görme engelli birey için geliştirdiği akıllı baston uygulaması, görme engelli vatandaşları özgürlüğüne kavuşturdu. Akıllı baston kullanan Zehra Güçlü’nün görüntülerinden hazırlanan 2 dakikalık klip, İnegöl Belediyesi ve Başkan Alper Taban’ın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Video, paylaşılmasının ardından büyük ilgiyle karşılaştı.
"Engelsiz şehir İnegöl" hedefiyle çalışan İnegöl Belediyesi, görme engelli bireylerin de normal vatandaşlar gibi hayatın her alanında var olmaları adına örnek bir uygulama olan Akıllı Baston Projesi'nin eğitimlerini İnesmek bünyesinde verirken, akıllı telefon ve kulaklıkla kullanılan cihaz için imkânı olmayan vatandaşlara telefon ve kulaklık desteğinde bulunuldu. İnegöl Belediyesi ve Başkan Alper Taban’ın sosyal medya hesaplarında projenin bireylerin özgüvenini yerine getirdiğini anlatan bir video yayımlandı. Yayınlanan videoda doğuştan görme engelli olan 16 yaşındaki Zehra Güçlü, "Eskiden normal baston kullanıyordum şimdi ise akıllı bastonu kullanıyorum. İnegöl Belediyesi’nin vermiş olduğu eğitimler sayesinde bu akıllı baston ile tek başıma dışarı çıkabiliyorum. Titreşimler sayesinde engelleri algılayarak rahat hareket edebiliyorum. Bu sayede özgüvenim yerine geldi. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Alper Taban ve ekibine çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Akıllı baston nedir, nasıl kullanılır?
Konuya ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Akıllı Baston Projesi'nin bu güne kadar yaptıkları en özel ve en duygusal iş olduğunu ifade ederek, proje hakkında detaylı bilgi verdi. Başkan Taban, Akıllı Baston Projesi'nin görme engellilerin özgürlük alanlarını genişletmek için tasarlanmış bir proje olduğuna vurgu yaptı. Geliştirilen akıllı bastonun günlük yaşamda engelleri algılayarak uyarıda bulunabildiği, göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri kolaylıkla algıladığı ve uyardığı, aynı zamanda akıllı telefonla bağlanabilme özelliği sayesinde Bluetooth ile cep telefonundaki akıllı baston uygulamasına bağlanabildiğini kaydeden Taban, “Mobil uygulamalarla entegrasyonu da diğer önemli özellik olarak karşımıza çıkıyor. Google Maps bunun ilk örneklerinden biri. Şarj ile çalışan akıllı baston, engelli bireylerimizin günlük yaşamını oldukça kolaylaştıracak. Engelleri ultrasonik sensör ile algılayan baston, titreşim motoruyla kullanıcıyı uyarıyor. Mobil uygulamaya entegre olan uygulamaların sağladığı servisler baston üzerinde bulunan touch pad ile telefonu cebinden çıkarmadan kontrol edilebiliyor. Bu Akıllı Baston, görme engelliler için geliştirilmiş dünyanın en yenilikçi akıllı bastonudur’’ ifadelerini kullandı.

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