2 grup sokakta birbirine girdi; o anlar kamerada



Derya EVREN-Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)-BURSA'nın Yıldırım ilçesi'nde internet üzerinden tartışan 2 grup, sokakta karşılaşınca birbirine girdi. Sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı, olay ile ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akraba olan Y. U. (26), H.U. (25) ve H.U. (22) internet üzerinden O.H. (28), C.G. (30), O.H.(23), Ş.A.(32) ve V.A. (28) ile tartıştı. Daha sonra Beypınarı Sokak'ta karşılaşan taraflar arasında sopaların da kullanıldığı kavga çıktı. Polisin kısa sürede müdahale ettiği kavgada V.A. ile Y.U. hafif yaralandı. Polis, taburcu edilen yaralılar dahil 8 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüpheliler, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Yıldırım Derya EVREN-Abdulselam UĞUR

2021-12-05 14:57:55



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