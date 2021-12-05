Eşinin bardağa koyduğu çamaşır suyunu içti, hastaneye kaldırıldı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'da eşinin su bardağına koyduğu çamaşır suyunu su zannederek içen, Suriye uyruklu Muhammed Faddawi (26) hastanelik oldu. Yoğun bakımda tedavisi süren Faddawi'nin hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

Olay İnegöl ilçesinde meydana geldi. Kemalpaşa Mahallesi Pırlanta Sokak üzerinde bulunan evinde temizlik yapan Ayşe Faddawi, çamaşır suyunu su bardağına doldurup masanın üzerine bıraktı. Bardaktaki çamaşır suyunu, su zannederek içen Muhammed Faddawi bir anda fenalaştı. Eşinin haber vermesi üzerine, eve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Faddawi'nin, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-12-05 15:06:12



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