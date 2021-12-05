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Kadınlara seçme ve seçilme hakkının yıldönümü muhtarlarla kutlandı

İHA

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının yıldönümü muhtarlarla kutlandı

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Yönetimi, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. Yıldönümünü demokrasilerin yereldeki sac ayakları konumundaki Bursa’nın farklı mahallelerinde görev yapan kadın muhtarlar ve belediye meclis üyeleri ile birlikte kutladı.
Merinos AKKM Teras Salon’da gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Kadın Kolları yöneticileri, kadın belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Tarihimizde kadınların erkeklerle omuz omuza birçok alandaki mücadelesinin sayısız örneğinin bulunduğunu ifade eden Gözgeç, “Özellikle Kurtuluş Savaşı'nda cephe gerisinde olduğu kadar cephede de kahraman kadınlar, mücadeleleriyle tarihteki unutulmaz yerlerini almıştır. Bizim medeniyetimizde, vatan savunmasından milli iradeye sahip çıkılmasına hayatın her alanında kadının izi var. Bugün de kadınların, siyasetin her kademesinde var olmaları, sosyal, ekonomik, siyasal tüm alanlarda etkin rol almaları o toplumun ilerlemesinin vazgeçilmez bir gereğidir. 2002'de TBMM de kadın milletvekili temsil oranı yüzde 4,4 iken bugün yüzde 17 ye yükselmiştir. Yeterli olmasa da önemli bir mesafe kaydedilmiştir. Kadınların Mecliste temsili, toplumdaki sorunlara ve ihtiyaçlara kadın bakış açısıyla yaklaşılmasını ve farklı çözümler üretilmesini de sağlayacaktır” dedi.
AK Parti’nin kuruluşundan bu yana kadınların siyasette ,karar alma mekanizmalarında aktif rol alabilmeleri için reform niteliğinde adımlar attığını anlatan Gözgeç, “Anayasa'nın 10'uncu maddesinde pozitif ayrımcılık ilkesi getirilmiş, Medeni Kanun İş Kanunu ve Ceza Kanunu'nda kadınlar lehine düzenlemeler yapılmıştır. KadınErkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuz karar alma mekanizmalarında nitelik ve nicelik olarak kadınların var olması hedefiyle projeler yürütmekte, komisyon çalışmaları yapmaktadır. Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının güçlendirilmesi için eylem planları hazırlanmaktadır. AK Parti kadın kollarımız, kadın siyasetçilerin yetişmesinde adeta bir siyaset okulu vazifesi görmüştür. 5 milyonu aşan üyesiyle dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden olan kadın kollarımız ülkemizde kadınların güçlü sesi olmaktadır. Aslında kadınlar, ne kadar güçlü olduklarını 15 Temmuz gecesi tankların karşısında cesur duruşlarıyla tüm dünyaya göstermiştir” ifadelerini kullandı.
Tüm kadınların seçme ve seçilme hakkını AK Parti Hükümetleri dönemlerinde kazandığının altını çizen Gözgeç, “Köklü bir medeniyete sahip olan bizlerin, kadınerkek hep birlikte geleceğimizi inşa edeceğimize inanıyorum. Kadınlar, sanattan spora, eğitimden ekonomiye her geçen gün yeni Başarı Hikayeleri yazıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle son vermek istiyorum: "Kadının yer almadığı siyaset, kadınları dışlayan bir yönetim anlayışı sadece kadınlar için değil, bütün toplum için büyük bir eksikliktir. Kadınların omuz vermediği, sahip çıkmadığı bir demokrasinin başarıya ulaşması mümkün değildir” dedi.
AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının birçok ülkeden önce tanınarak, hayata geçirildiğini vurguladı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının 1934 yılında verildiğini ancak bu hakların bütün kadınlarımız tarafından kullanılmasının yolunun 1 Ekim 2013 tarihinde AK Parti hükümetlerince açıldığını hatırlatan Durmaz, “2013 yılı Ekim ayında demokratikleşme paketi kapsamında kamuda başörtüsü serbest bırakılmıştır. Yapılan düzenlemeyle kadını toplumdan ve kamu kurumlarından tecrit eden yasakçı zihniyet tarihin karanlık sayfalarına gömülmüştür. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, AK Parti listelerinde büyükşehir, ilçe belediye ve il genel meclis üyelikleri için 2016 kadın aday meclis üyesi, asil aday listelerinde yer almış, Bunlardan bin 4'ü meclis üyesi olmaya hak kazanmış, bin 88'i kadın da muhtar seçilmiştir. Şu anda 7 ilçe ve 1 büyükşehir olmak üzere toplam 10 kadın belediye başkanımız görev yapmaktadır” dedi.
AK Parti Teşkilatları olarak toplumun yarısını oluşturan kadınlar olmadan siyasetin eksik kalacağına, ülkenin, milletin, insanlığın sorunlarının çözümünün mümkün olamayacağına yürekten inandıklarını belirten Durmaz, “Daha da önemlisi, kadınların sorunları çözülmeden ülkenin sorunlarının çözülemeyeceğini biliyoruz. Bizler AK Partide, ‘Kadınlar için siyaset’ değil, ‘Kadınlarla birlikte siyaset’ yapmak üzere yola çıktık ve kadınların hakları olan konuları sağlamanın çabası içinde bulunduk. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizdeki eğitimden çalışma hayatına, şiddetin önlenmesinden siyasi temsile kadar tüm sorunların çözümü konusunda tarihi reformlar gerçekleştirdik. Bu sebeple, kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanması konusu 2010 yılında yapılan değişiklikle Anayasa'mıza girmiştir. Demokrasinin geliştirilmesi, özgürlük alanlarının geliştirilmesi, insan haklarının korunması konusunda attığımız adımlardan en çok kadınlarımız istifade etmiştir. Daha da önemlisi, ülkemizde kadınların siyasette bu derece etkin olmasını sağlayan parti de, AK Parti’dir. Kadınlarımız da bizim onlara olan güvenimizin hakkını vererek, emekleriyle, birikimleriyle, şefkatleriyle, üretkenlikleriyle Türkiye’nin elde ettiği başarılara çok büyük katkı sağladılar” şeklinde konuştu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa’da ve Türkiye genelinde kadınların hayatın her alanındaki başarılı çalışmalarını gururla takip ettiklerinin belirtti. Başkan Aktaş, AK Parti hükümetleri dönemlerinde kadınlara sağlanan kazanımların meyvelerinin kadınların özverileri ile her alanda fazlasıyla alındığının altını çizerek, Türkiye’nin ve Bursa’nın güçlü geleceğinin hep birlikte ilmek ilmek örüleceğine olan inancını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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