Geleceğin Yönetmen, Senarist ve Yazılımcıları İNESMEK'te Yetişiyor

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İNESMEK) Kısa Film Atölyesi ve Ardunio ile Programlama ve Tasarım Kursları yoğun ilgi görüyor.

Her alanda vatandaşa varlığını hissettiren İnegöl Belediyesi, kişisel ve mesleki gelişim alanlarında sunduğu imkanlarla özellikle gençleri geleceğin meslekleriyle tanıştırıp gelecek adına onları hazırlıyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İNESMEK) 2 kurs dikkat çekiyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen Kısa Film Atölyesinde İnegöl’ün kendi senaryo yazarları, yönetmen ve kurgucularını yetiştirmesi hedeflenirken, aynı zamanda Ardunio ile Programlama ve Tasarım Kurslarında da çocukların teknolojik üretim ve tasarlama üzerine temellerinin oluşması planlanıyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, dün beraberindeki heyetle birlikte bu iki kursu ziyaret etti. İlk olarak Ardunio ile Programlama ve Tasarım Kursunda eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Taban, Endüstri 4.0 ile birlikte üretim ilişkilerinin yeni bir boyut kazandığı ve kas gücüne duyulan ihtiyacın her geçen gün azaldığını ifade etti. Bu kapsamda insan gücünün yerini alan robotların tasarlanması ve üretimi noktasında bu kurslarla temel oluşturulması planlanıyor. Kursta 15 öğrenci eğitim alıyor.

Başkan Taban, ardunio kursunun ardından İnegöl Belediyesi Kısa Film Atölyesini ziyaret etti. 22 kursiyerin eğitim aldığı kursta; senaryo, Kurgu montaj ve yönetmenlik eğitimleri veriliyor. Senaryo derslerini Nejdet Erdem’in verdiği atölyede, Yönetmenlik derslerine ise Fatih Admış eğitimci olarak katılıyor. Belirli bir müfredat eşliğinde yürütülen çalışmalar, film sanatının oluşması için bilinmesi gereken süreçleri katılımcılarla birlikte deneyimlemek üzerine kurgulanan kurs kapsamında; uzun metraj sinema filmi, kısa film, reklam filmi, tanıtım filmi ve kamu spotu gibi içerikler için bir hikaye oluşturmak, oluşturulan hikayeleri senaryolaştırmak, senaryoların sette çekiminin yapılması ve çekim sonrası kurgu montaj gibi yönetmenlik unsurlarının aktarılması atölyenin ana amacı.

Başkan Alper Taban her iki kursta da kursiyerlere başarılar dileyip bu alanlar üzerine istişarelerde bulundu.

