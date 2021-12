Uludağ'da 8 saattir mahsur kalan 3 kişinin isimleri ve mahsur kalmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Bursa’da gezmek için Uludağ’a çıktığı öğrenilen 3 kişiden 1’inin ayağının burkulması üzerine ormanlık alanda mahsur kaldılar. İhbar üzerine harekete geçen aramakurtarma ekipleri, ATV ve Arazi araçları ile mahsur kalan 3 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Sosyal medya üzerinden mahsur kalmadan önce paylaştıkları görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49) Uludağ'a gezmek için çıktı. Ali Can (48) gezi sırasında ayağını burkulup yürüyemeyecek duruma geldi. Arkadaşları ise durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, telefon ile bulundukları noktadan konum göndermelerini istedi. Ancak internetleri çekmediği için ekiplere konum atamayan 3 kişinin yerini ekipler telefon sinyalinden belirledi. Harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, yoğun bir şekilde etkisini gösteren fırtına ve sis nedeniyle Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49)'ün mahsur kaldıkları alana ulaşamadılar. Bunun üzerine bölgeye AFAD, NAK, ANDA, UMKE ve AKUT ekipleri de sevk edildi.

Kaybolan şahıslar Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49)'ün mahsur kalmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Kaybolan şahısların sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görüntüde yoğun bir tipinin olduğu görülüyor.

Y aklaşık 100 kişilik ekip bu zorlu arazide ATV ve arazi araçları ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

