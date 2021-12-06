Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı (2)



100 KİŞİLİK EKİPTEN EKSİ 5 DERECEDE KURTARMA ÇALIŞMASI

Bursa'da saat 13.00 sıralarında gezmek için Uludağ'a gelen ve küçük zirve ile büyük zirve arasında 1 kişinin ayağının burkulması sonucu mahsur kalan 3 kişi için arama-kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, eksi 5 derece sıcaklıkta mahsur kalan 3 kişiye ulaşmaya çalışırken, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede ilerlemekte güçlük çekiyor. Arama-kurtarma çalışmasının yaklaşık 100 kişilik personel ile sürdürüldüğü belirtildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TIRMANIŞ VİDEOLARINI PAYLAŞTILAR

Öte yandan mahsur kalan kişilerin Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49) olduğu belirlendi. Ömür Büyüköztürk'ün tırmanış yaptıkları sırada çektiği görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ortaya çıktı.Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-12-06 01:55:40



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