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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı (3)

DHA

Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı (3)


'KARDAN MAĞARA YAPMIŞLAR'
Bursa'dan Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49), sabah saatlerinde gezmek için Uludağ'a çıktı. Amatör dağcılardan Ali Can'ın ayağının burkulması sonucu grup, küçük zirve ile büyük zirve arasında mahsur kaldı. Yetkililere ulaşan 3 amatör dağcının durumları hakkında bilgi vermesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışması gece boyunca aralıksız devam etti. Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi almak için Uludağ Oteller Bölgesi'ne gelen ve ayağı burkulan Ali Can'ın ağabeyi Fahrettin Can, gazetecilere açıklama yaptı. Kardeşinin her hafta dağa tırmandığını ifade eden Fahrettin Can, "Kendileri amatör dağcı. Sabah erken çıktılar. Saat 15.00 sıralarında 'Yoğun sisten dolayı mahsur kaldık' diye mesaj attılar. O saatten beri küçük zirve denilen bölgedeler işte. Kendileriyle irtibat kurduk. Şu an için sağlık durumları iyi. Fakat üşümeye başlamışlar. Kardan bir mağara yapmışlar. En son bir saat önce irtibat kurduk. Jandarma ekiplerine konum atmışlar. Arkadaşlarını tanımıyorum. Onlar da dağcılıktan arkadaşları. 3'ü de amatör dağcı. Ayağı sakat olan Ali Can benim kardeşim. Ayağını burkmuş. Bu nedenle ilerleyememişler. Sise de yakalanmışlar. Yaptıkları kardan barınak içinde korunuyorlarmış. 1 saat önce telefonla görüştük. Şu an fırtınadan dolayı telefonları çekmiyor" dedi.
'DEVLETİMİZ SEFERBER OLDU'
Kayıp haberini aldıkları anda Uludağ'a çıkan Ali Can'ın arkadaşı Ahmet Eraslan da, "Saat 15.00 gibi kaybolduklarını öğrendik. Bizde geldik ne yapılabilir diye. Kendi aramızda konuştuktan sonra burada olmamız gerektiğini düşündük. Gördük ki çok şükür devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Az önce komutanlarımız bizi bilgilendirdi. İHA çıkartılacak ama fırtınadan dolayı çıkartılamıyor. Helikopter hazır ama hava muhalefetinden dolayı kalkamıyor. Yer tespiti var. Alican ses kaydı atıyor sürekli, bizi bilgilendiriyor. En son uykusunun geldiğini söyledi. Uyumaması gerektiğini söyledik. Sevenlerinden dua bekliyoruz. Devletimiz seferber oldu. Kurtarma ekipleri de problem yaşıyor orada. Onlar da çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Komutanlarımızın verdiği bilgiye göre işin en kötüsü sabah saat 08.00'de yanlarında olacaklarını söyledi. Meteorolojiden bilgi almışlar saat 09.00'da havanın açılacağı yönünde. O saate kadar beklemekten başka yapacak hiçbir şey yok. Dua ediyoruz" diye konuştu. 
İhbar üzerine bölgeye ulaşan 100'den fazla kurtarma personelinin eksi 5 derecenin üzerinde tipi ve fırtınada arama kurtarma çalışmalarını, olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürdüğü belirtildi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-12-06 04:10:20

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