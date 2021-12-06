Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı (4)



AMATÖR DAĞCILARA 14 SAAT SONRA ULAŞILDIBursa'dan Uludağ'a sabah saatlerinde gezmek için çıkan ve küçük zirve ile büyük zirve arasında 1 kişinin ayağının burkulması sonucu mahsur kalan 3 kişiye 14 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından ulaşıldı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede soğuktan korunmak için kardan mağara yaparak hayatta kalmayı başaran Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyüköztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ayağı burkulan Ali Can'ın yürümekte zorlanması nedeniyle iniş yoluna günün aydınlanması ile geçileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-12-06 06:47:56



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