Uludağ’ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı

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Bursa’da mahsur kalan 3 dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı. Ekiplerin mahsur kalan 3 dağcının Uludağ’ın zirvesinden indirilmesine günün aydınlanmasıyla birlikte başlayacağı öğrenildi.

Bursa’da gezmek için Uludağ’a çıktığı öğrenilen 3 kişi ekipten birinin ayağının burkulması üzerine ormanlık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen aramakurtarma ekipleri, ATV ve Arazi araçları ile mahsur kalan 3 kişiye 14 saat sonra ulaştı. Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49)’unda sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AramaKurtarma ekiplerinin 3 amatör dağcıyı oteller bölgesine indirmek için günün aydınlanmasını bekleyecekleri öğrenildi.

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