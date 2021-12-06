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Uludağ'da mahsur kalıp 14 saat sonra ulaşılan dağcılar, hastaneye götürüldü

DHA

Uludağ'da mahsur kalıp 14 saat sonra ulaşılan dağcılar, hastaneye götürüldü


Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA Uludağ´da dün zirve tırmanışı yapan amatör dağcılardan Ali Can (48) ayağı burkulunca yoğun sis ve fırtına nedeniyle arkadaşları Ahmet Çakırer (36) ve Ömür Büyüköztürk (49) ile birlikte mahsur kaldı. Kardan yaptıkları mağaraya sığınan dağcılara JAK timleri 14 saat sonra sabaha karşı ulaştı. Ekiplerle birlikte inişe geçen dağcılar, oteller bölgesine getirildi. Bilinci açık olan 3 dağcı, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da yaşayan Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyüköztürk Uludağ´a zirve tırmanışını yapmak için dün sabah saatlerinde yola çıktı. Büyük zirve ile küçük zirve arasındaki bir noktada Ali Can´ın ayağı burkuldu. Yoğun sis, fırtına ve Ali Can´ın yürümeyecek durumda olması nedeniyle mahsur kalan dağcılar, saat 15.00 sıralarında cep telefonuyla durumu jandarmaya bildirdi. Harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma ( JAK) ekipleri,  kurtarılmayı bekleyen dağcılara ulaşmak için zirve tırmanışına geçti. Ancak JAK ekipleri, yoğun sis ve fırtına nedeniyle mahsur kalanların bulunduğu bölgeye güçlükçe ilerleyebildi. Bunun üzerine AFAD, NAK, ANDA, UMKE ve AKUT ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ömür Büyüköztürk'ün tırmanış yaptıkları sırada çektiği görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ortaya çıktı.
KARDAN MAĞARA YAPMIŞLAR
Yaklaşık 100 kişilik ekip, mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için sıfırın altında 5 derece sıcaklıkta yoğun çaba harcadı. Ekipler, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede ilerlemekte güçlük çekti.  Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi almak için Uludağ Oteller Bölgesi'ne gelen ve ayağı burkulan Ali Can'ın ağabeyi Fahrettin Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kardeşim her hafta dağa tırmanır. Saat 15.00 sıralarında 'Yoğun sisten dolayı mahsur kaldık' diye mesaj attılar. Kardan bir mağara yapmışlar. En son bir saat önce irtibat kurduk. Jandarma ekiplerine konum atmışlar" dedi.
HAVA SICAKLIĞI EKSİ 5 DERECE
JAK timi, mahsur kalan 3 kişiye 14 saat sonra ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede soğuktan korunmak için kardan mağara yaparak hayatta kalmayı başaran Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyüköztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ayağı burkulan Ali Can'ın yürümekte zorlanması nedeniyle iniş yoluna günün aydınlanınca geçildi.
OTELLER BÖLGESİNE GETİRİLDİLER
Günün aydınlanmasıyla aramakurtarma ekipleri Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyüköztürk ile birlikte inişe geçti. Yoğun sis ve fırtınanın etkili olması nedeniyle güçlükle yürüyen ekipler ve 3 dağcı saat 09.45 sıralarında oteller bölgesine getirildi. Bilinci açık olan 3 dağcı, daha sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-12-06 11:01:58

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