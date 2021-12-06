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Kiraya verdiği aracı il il gezip arıyordu araç yerine yeni mağdurlar buldu Mağdurlar bir araya geldi araçlarını beraber arıyorlar

İHA

Kiraya verdiği aracı il il gezip arıyordu araç yerine yeni mağdurlar buldu Mağdurlar bir araya geldi araçlarını beraber arıyorlar

İstanbul’da vinç kiralama işiyle uğraşan Osman Özkul, kiraya verdikten sonra GPS’i sökülerek kaybolan kamyonunu her yerde arıyordu. Özkul, kamyonunu ararken araç yerine yeni mağdurlarla karşılaştı.
Uzun yıllardır İstanbul’da vinç ve araç kiralama işi yapan Osman Özkul, kamyonunu Bursa’da yaşayan bir şahsa aylık 8 bin lira karşılığında kiraya verdi. Kiraladığı kamyonun 6 gün sonra GPS sinyali kesilince şüphelenip kiraladıkları kişiyi aradı. Kiraladıkları kişi karşı firma yetkililerinin telefonlarına çıktı. Aracı geri isteyen firma yetkilileri olumlu cevap alamadı. GPS’si de sinyal vermeyen araçlarının parçalanıp satılmasından endişe eden firma yetkilileri Bursa’ya gelerek bu kişiden şikayetçi oldu. Aynı zamanda kiraladıkları kişilerin Türkiye’nin farklı noktalarında yaşayan yakınlarına tek tek ulaşıp aracını bulmak için mücadele etti. Osman Özkul, 1 aydır 500 bin lira değerindeki kamyonunu bulmak için Türkiye’nin bir çok ilini gezip kamyonunu arıyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajla haberlere çıkan Özkul, aynı şekilde aynı kişi tarafından kamyonlarının kiralandığını ve araçlarına ulaşamadıklarını söyleyen başka mağdurlarla karşılaştı. Bir araya gelen kamyon mağdurları hep beraber araçlarını bulmak için mücadele veriyor.
Tek isteğinin kamyonunu bulmak olduğunu ifade eden Osman Özkul, "Kamyonu Bursa’da bir kişiye aylık 8 bin lira karşılığında kiraya verdim. 1 aydır kanyonu hiç bir şekilde bulamıyorum. Kamyon HTS kayıtlarına da takılmamış, aracın maddi değeri 500 bin lira. Biz karşı tarafla aylık 8 bin lira karşılığında kira sözleşmesi yaptık. Kiraya verdiğimiz aracımızın GPS sökülünce İstanbul’dan gelip Bursa’da suç duyurusunda bulunduk. Kiraya verdiğimiz kişiye telefonla ulaştığımızda "ben sizi geri arayacağım" cevabı veriyor. Kiraya verdiğimiz Türkiye’nin farklı illerinde oturan yakınlarına tek tek gittik ama bir netice alamadık. Sonra haberlere çıktıktan sonra bizi haberlerde izleyen başka mağdurlarda bize ulaştı. Kamyonlarının ortada olmadığını söyledi. Biz şimdi hep beraber kamyonlarımızı arıyoruz" dedi.
Haberlerde Osman Özkul’u gördüğünü belirten Mehmet Yavuz, "Ben aracımızı kiralamak için internet sitesine ilan verdim. Aracımı Bursa’ya kiraya verdim. Kiraya verdikten 1 ay sonra telefon açtım. 3 aydır ne kamyonu nede paramı alabildim. 3 defa aracımı bulmak için Bursa’ya geldim. Telefon açıyorum yarın getireceğim bugün getireceğim diyorlar. Ben Osman Özkul’u televizyonda gördüm. Oda benim gibi mağdur olmuş irtibata geçtik, aynı kişi tarafından mağdur olmuşuz. Aynı sahte kaşe ve vergi levhası kullanmış, bu zamana kadar hep ulaştım şahıssa 10 gündür ulaşamıyorum. Şimdi hep beraber araçlarımızı aramaya başladık. Bizden başka mağdurlar da var" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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