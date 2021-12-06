Uludağ'da mahsur kalıp 14 saat sonra ulaşılan dağcılar, hastaneye götürüldü (2)

Merkez'den döviz piyasasına bir müdahale daha

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'İGLO YAPARAK HAYATTA KALDIK'

Bursa Uludağ´da, dün zirve tırmanışı yaptıkları sırada mahsur kalan ve JAK timlerince 14 saatte kurtarıldıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan 3 amatör dağcıdan Ömür Büyüköztürk, "Çok zor şartlarda kaldık, 14 saat oradaydık. Çok şükür kurtulduk" dedi.

Ali Can ise sağlık durumunun iyi olduğunu ve iglo (kardan ev) yaparak, hayatta kalmayı başardıklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-12-06 11:32:58



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