Spor adası Karacabey’e değer katacak

Karacabey Belediyesi, ‘spor adası’ olarak anılan yerleşke içerisindeki açık alanlarda peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Karacabey sportif şehir olacak. Karacabey Belediyesi, spor adasında peyzaj çalışmaları yapıyor. Spor tesislerinin dışında kalan alanların hem bitki düzenlemesi, hem de parke taşlı yaya yollarının yapım işi sürüyor. Tamamlandığında spor kompleksi hâline dönüşecek yerleşkeye uygun yürüyüş yolları yapılıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Çanakkale yolu üzerinde yer alan spor adası yerleşkesinde Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları inceledi. Ali Özkan, “Spor adası 40 dönümlük bir alanı kapsıyor. Şehir stadı, spor salonu, güreş salonu, tenis kortu, basket sahası ve biri çim diğeri sentetik olmak üzere alanda 2 açık futbol sahası da yer alıyor. Bunlara yüzme havuzu da eklenmiş durumda. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de yine bu ada içerisinde. Spor Adası, içerisinde özetle futbol, atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, güreş, karate, okçuluk, wushu, kort tenisi, yüzme ve streetball gibi çeşitli branşlarda aynı anda 417 sporcuya hizmet verebilirken, 4 bin kişilik seyirci kapasitesiyle de göz dolduruyor. Tabii bu yerleşke Çanakkale yolu üzerinde önemli bir sembol oldu. Şehrimizin vitrini olan bu alanı zenginleştirmenin gayretindeyiz. Park Bahçeler Müdürlüğü yoğun bir çaba sarf ediyor. Lavanta, taflan, gavura ve adaçayı ekiyoruz. Aynı zamanda bordür ve yollardaki antik taşları tamir ettiriyoruz. En sonunda da spor aletleri ve oyun grubu kuracağız” dedi.

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