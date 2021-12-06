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Pitbull saldıran Doğukan yaralandı

DHA

Pitbull saldıran Doğukan yaralandı


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Doğukan S. (18) kolundan yaralandı. 
Olay, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Doğukan S.'ye başıboş şekilde dolaşan pitbull saldırdı. Köpeğin ısırdığı gencin çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. Köpek, bölgedekilerin müdahalesi ile kaçarken, yaralanan genç için ambulans çağrıldı. Sol kolundan yaralanan Doğukan S., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Koluna pansuman uygulanarak sarılan ve kuduz aşısı yapılan Doğukan taburcu edilirken, polis ekipleri köpeği bulmak için çalışma başlattı. Köpek bulunduğunda belediye ekiplerince, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine alınacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-12-06 12:23:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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