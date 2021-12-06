Pitbull saldıran Doğukan yaralandı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Doğukan S. (18) kolundan yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Doğukan S.'ye başıboş şekilde dolaşan pitbull saldırdı. Köpeğin ısırdığı gencin çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. Köpek, bölgedekilerin müdahalesi ile kaçarken, yaralanan genç için ambulans çağrıldı. Sol kolundan yaralanan Doğukan S., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koluna pansuman uygulanarak sarılan ve kuduz aşısı yapılan Doğukan taburcu edilirken, polis ekipleri köpeği bulmak için çalışma başlattı. Köpek bulunduğunda belediye ekiplerince, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine alınacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-12-06 12:23:40



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