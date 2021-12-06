İznik sise teslim

Merkez'den döviz piyasasına bir müdahale daha

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Bursa’nın İznik ilçesinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde çöken sis dalgasıyla birlikte İznikOrhangazi yolundaki araçların görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. Ayrıca İznik gölünü de sis tabakası kapladı. İlçede sabah başlayan sis hâlen devam ediyor.

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