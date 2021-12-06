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2 asır dayanan bu halıların kök boyaları solmak yerine her yıl daha da canlanıyor Her ilmeğinde bir sır ve hikâye gizli, 30 bin liraya alıcı buluyor Türk düğümüyle ilmek ilmek dokunup, Türk kırmızısıyla boyanıyor

İHA

2 asır dayanan bu halıların kök boyaları solmak yerine her yıl daha da canlanıyor Her ilmeğinde bir sır ve hikâye gizli, 30 bin liraya alıcı buluyor Türk düğümüyle ilmek ilmek dokunup, Türk kırmızısıyla boyanıyor

Yaklaşık 3 bin yıllık teknikle üretilen halılar asırlara kafa tutuyor. Kök boyalı yün halıların rengi solmak yerine her sene daha da canlanıyor. Geometrik desenleri ve kadifemsi dokusuyla göz kamaştıran antik halılar 30 bin liraya müşteri buluyor. Türk ilmeğiyle dokunan halıların her düğümü ayrı bir hikâyeyi barındırıyor.
Yüzde yüz koyun yününden dokunan ve geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan Yağcıbedir halıları, koyun yününden elde edilen kök boyasıyla boyanıyor. Bitki kökleri ve ağaç kabuklarından elde edilen renkler asırlarca solmadığı gibi, zaman geçtikte daha da güzelleşiyor. Adeta teni okşayan halılar, zarafetleri ve sadelikleriyle göz kamaştırıyor. Sentetik boyalar çıkmadan önce Avrupalıların "Türk kırmızısı" adıyla Osmanlı'dan ithal ettiği "alizarin" kırmızısının hâkim olduğu renkler ve geometrik motifler, otantik desenli halılara ayrı bir ihtişam katıyor. Yağcıbedir halılarında 3 bin yıllık tarihî motifler kullanılıyor. Büyük bir sabır ve hünerle nakış nakış işlenen halıların bir tanesinin yapımı iki ay sürüyor. Halılar, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da büyük rağbet görüyor.
30 bin liraya alıcı buluyor
El emeği ve göz nuru halıların fiyatları ise bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıkıyor. Seccade boyları bin liraya, salonlar için olan büyük ebatları ise 30 bin liraya satılıyor. Üretiminde hiçbir kimyasal madde kullanılmayan halılar tam bir sağlık dostu. Dünyada ‘Türk düğümü’ olarak bilinen Gördes tekniği ile ilmeklenen halıların ömrünün en az 200 yıl olduğu biliniyor.
Başkan halılara hayran kaldı
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 3 bin yıllık geçmişe sahip Yağcıbedir El Dokuması Halı ve Yöresel El Sanatları sergisini ziyaret ederek, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’tan halılar hakkında bilgi aldı. Tayyare Kültür Merkezi’nde açılan sergiyi ziyaret eden Başkan Dündar, Başkan Yavaş tarafından karşılandı. Sergide yer alan el dokuması Yağcıbedir halıları hakkında bilgi veren Yavaş, yüzde 100 koyun yününden dokunan, boyası ağaç ve bitki köklerinden yapılan ve geçmişi Orta Asya’ya uzanan Yağcıbedir halılarının, yaşayan bir tarih ve kültür hazinesi olduğunu söyledi. Bu kültüre sahip çıkıp yaşatmak için pek çok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Yavaş, “Bu kültürü yaşatmak için Yağcıbedir Halı Festivali’nin bu yıl 22’incisini düzenliyoruz. Halımızı, farklı platformlarda gündemde tutmaya gayret ediyoruz” dedi.
Her ilmeğinde bir sır ve hikâye gizli
El dokuması Yağcıbedir halısının her bir deseninde, onu dokuyanın hikâyesi ve bir sırrının gizli olduğunu ifade eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Bunu gelecek nesillerin anlaması, algılaması, üzerine bastıkları bir halının ne sırlar, ne gizemler taşıdığını öğrenmeleri çok önemli. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar abimiz bizleri ziyarete geldi. Kendisinin de sanat ve kültürümüzün yaşatılması için ne kadar büyük bir çaba sarf ettiğini biliyorum. Sergimizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdılar. Bursalı sanatseverleri, 11 Aralık tarihine kadar açık olan sergimizi ziyaret ederek, Yağcıbedir halısını yakından görüp tanımaya davet ediyorum” diye konuştu.
Halı değil birer sanat eseri
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “El dokuması halılar, kişilerin sadece tezgâhın başına geçip iplikleri dokuyarak elde ettiği bir ürün değil, onu dokuyanın kendi duygularını, kendi kültürünü yansıttığı bir sanat eseri olduğunu söyleyebiliriz. Sındırgı Yağcıbedir halıları da geçmişi Orta Asya’ya uzanan, dokuyanın kendi duygularını nakşettiği desenleri, her birinin kendine has hikâyeleri ile çok özel bir halı. Bu sanatın, bu kültürün yaşatılması için böyle etkinlikler düzenleyen Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş kutluyorum” dedi.

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