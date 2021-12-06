Karacabey'de kaza: 1 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, BursaBalıkesir kara yolunun Gölkıyı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Kaya idaresindeki 10 DR 388 plakalı otomobil, Gölkıyı Mahallesi yakınlarında 34 EAV 190 plakalı Bayram Mikyas idaresindeki TIR ile çarpıştı. Otomobilin ön kısmının TIR’ın arka kısmına çarpması sonucunda ortalık adeta savaş alanına döndü.
Kazada yola savrulan otomobili kullanan sürücü Mustafa Kaya, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak, Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.