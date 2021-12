Gürkan: “Bursa’dan aldığımız güçle Bursa için çalışıyoruz”

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın geleceğini halkla birlikte inşa ettiklerini söyledi.

Bursa Merinos AKKM Yıldırım Beyazıt Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, milletvekilleri, il yürütme kurulu üyeleri, ilçe başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe belediye başkanları katıldı. On yedi ilçede hayata geçirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan projelerin konuşulduğu toplantıda, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Toplantıda konuşan Başkan Gürkan, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin çalışmalarının yanı sıra yakın takipçisi oldukları merkezi hükümetçe yürütülen yatırı projeleri ile Bursa’nın her noktasına Bursalılara yakışır hizmetlerin getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Davut Gürkan, tüm teşkilatları, milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte yürüttükleri saha çalışmalarıyla şehrin her noktasında her kesimden hemşehrileri ile düzenli aralıklarla bir araya geldiklerini belirtti. Gürkan, Bursa’nın talep ve isteklerini Bursa halkı ile birlikte hareket ederek, yerinde ve zamanında hamlelerle çözmeye çalıştıklarının ifade etti.

Gürkan, “Ülkemiz genelinde ve Bursa’mızda halkımız kendine yakışır, doğru hizmetlerin ancak AK Kadrolarca verilebileceğini biliyor ve bizlere güveniyor. Bizler de bu güven ve destekten aldığımız güçle gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bursa’mız, kuruluşundan bu yana davamıza verdiği destekle partimiz, her alanda ülkemize kattığı değerle ülkemiz için güzide bir şehir. Bu bilinç ve sorumlulukla şehrimizi ve ülkemizi geleceğe taşıyacak projelerimizle Bursa’mıza yakışır hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

