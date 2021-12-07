‘Mavi Nefes’ otobüsü Bursa’da

Marmara Denizi’nde müsilâj kirliliği ile mücadele kapsamında hayata geçirilen Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü Bursalılarla buluştu.

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nca alınan kararlar çerçevesinde bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını yürütmek üzere, sivil toplum örgütü olarak Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) görevlendirildi. TURMEPA tarafından Marmara bölgesinde hayata geçirilen Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü’nün ikinci durağı, Kocaeli’nin ardından Bursa oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Kent Meydanı’nda konuşlanan Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü’nde 5 gün boyunca çocuklara hem çevre hem de robotik kodlama ile üretim beceri eğitimleri verilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka ile projeye destek veren ERTEV Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı Kurucu Başkanı Fahrettin Gülener de eğitim otobüsünde öğrencilerle bir araya geldi. Otobüsü ziyaret eden öğrencilere çevre mesajları veren Gülener, “Hiçbir iş, doğru yapıldığı sürece sahibine ihanet etmez. İşinizi doğru yaparsanız önce kendinize, sonra ailenize, şehrimize, vatanınıza ve dünyaya faydalı olursunuz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka da iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli gündemi olduğunu, bu konuda ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi. Aka, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak önemli çevre yatırımlarını hayata geçirdiklerini kaydetti.

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