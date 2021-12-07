Enerjide kooperatif çalışmaları önem kazanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerjide kooperatif çalışmaları önem kazanıyor

İHA

Enerjide kooperatif çalışmaları önem kazanıyor

5.Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Zirvesi bu yıl Bursa’da gerçekleştirildi. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve Troya Çevre Derneği’nin işbirliği yaptığı projenin ev sahipliğini ise Nilüfer Belediyesi üstlendi.
Enerji kooperatifleri, sektörel işbirlikleri, yeşil mutabakat ve enerji dönüşümü için mevzuat ve hazırlıkların konuşulduğu programa Yunanistan, Polonya, Gürcistan, Almanya ve Sırbistan’dan da konuşmacılar katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Belediyemiz, küresel iklim değişikliği ve bununla mücadeleyi sürdürebilmek politikasını benimsemiştir. Sera gazının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini giderek yoğunlaştırıyoruz. Özellikle Türkiye’de karbon salınımının azaltılmasına yönelik başkanlar sözleşmesine imza atan, ilk on belediyeden bir tanesi Nilüfer Belediyesi olmuştur. 2014 yılında imzalanan başkanlar sözleşmesi kapsamında Nilüfer’de karbon emisyonunun 2030 yılına yüzde 40 oranında azaltılmasını hedefliyoruz. Bütün çabamız daha yaşanılabilir bir Nilüfer için. Bütün Türkiye’de birçok belediye ve yerel girişimler yenilenebilir enerji yatırımlarıyla kablolu salınımını azaltmak ve şehirleri daha yaşanır kılmak için çalışmalar yürütüyor. Troya Çevre Derneği tarafından Nilüfer Belediyesi ve UEDAŞ’ın işbirliğiyle bu yıl beşincisi Bursa’da düzenlenen yenilenebilir enerji kooperatifleri konferansının bu anlamda faydalı olacağını düşünüyorum. Katkı koyanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş, enerji sektörünün büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade ederek, “Bugün baktığımızda çevre meseleleri, sürdürülebilirlik, kadının güçlendirilmesi, gençler dünyamızın ülkemizin en önemli meseleleri arasında yer alıyor. Bir değişim içinden geçtiğimiz kesin. Bu değişim bütün toplumsal sorumluluğu olan aktörlere mesuliyet yüklüyor. Özellikle bizim gibi tüm bölgeye, üretici güçlere bölgenin bütün sosyal, ekonomik yapısına dokunan yapılara daha da fazla sorumluluk yüklüyor. Biz kurumsal olarak daha sürdürülebilir bir çevre ve aynı zamanda kadınlara destek olmak, gençlerin sorunu ve daha fazla istihdamı için çalışıyoruz. Bunlarla ilgili şirketimizin bir rolü olduğu konusunda şirket yönetimi olarak hemfikiriz. Bu proje gündeme geldiğinde açıkçası biz bundan heyecan duyduk. Biz inanıyoruz ki, eğer çevre sorunları ile baş edeceksek, daha sürdürülebilir bir ekonomi inşa edeceksek bu artık daha paylaşımcı, katılımcı ve daha üretken yapılarla mümkün olabilir. Bütün meslek odalarının böyle bir yapının altında birleşmesi hem güçlü bir STK inşası anlamında ve bütün tecrübelerin paylaşılarak ortak değerin çoğaltılması anlamında güzel bir örnektir. Dolayısıyla enerjinin tabana yakılarak katılımcılığın arttırabilmesi ve yeşil dönüşüm sağlanması açısında doğru bir adresteyiz. Ben organizasyonu düzenleyen paydaşlara bir enerji profesyoneli olarak şükranlarımı sunuyorum. Bu değişim kaçınılmaz, biz ne kadar çaba sarf edersek o kadar güçlü bir gelecek inşa ederiz” dedi.
Troya Çevre Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oral Kaya, enerjide kooperatifçiliğin önemine dikkat çekerken, “Enerji kooperatifleri özellikle yerelde yaşayan, belli bir bölgede olan insanların kendi elektrik ihtiyaçlarının kendilerinin karşılayabilmesidir. Bu devlet üzerindeki büyük yükün azaltılmasıdır. Devletin fosil yakıtlara vermiş olduğu enerji üretimin açısından desteğin de ortadan kaldırılmasıyla dönüşüm gerektirdiğini gördük. Enerji kooperatifleri yereldeki ekonomik çok güçlü unsurlarıdır. Çünkü yerelde kuruldukları için o yereldeki hizmet ve çalışmayı etkili şekilde yapabilirler. Avrupa’daki Yenilebilir Enerji Kooperatifleri Birliği geçtiğimiz sene yaptığı araştırmada kıta Avrupası’nda bunun içinde Türkiye, Ukrayna ve doğu Avrupa ülkeleri de dahil, 2050 yılında elektrik enerjisinin yüzde 40’ının yenilebilir enerji kaynaklardan değil, topluluk bazlı yani kooperatiflerle enerji üretimini sağlayacağını gösteriyor. 2050’de ürettiğimiz elektriğin yüzde 40’ını sahipleri yani tüketiciler üretecektir. Burada özellikle UEDAŞ gibi dağıtım kurumlarına veya daha büyük enerji üreticilerine daha da büyük sorumluluklar düşmektedir. Daha küçük kapasite ile üretilen enerjinin daha etkin bir şekilde kullanılması için koordinasyon çalışması yapılacak. Yenilebilir enerjinin bu şirketler tarafından da uygulanması süreci daha da önemli kılmaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Mavi Nefes’ otobüsü Bursa’da
YEREL HABERLER ‘Mavi Nefes’ otobüsü Bursa’da
Eşinin ölümüne sebep oldu, önce beraat etti, sonra müebbet yedi Eşinin ölümüne sebep olan şahsa müebbet
YEREL HABERLER Eşinin ölümüne sebep oldu, önce beraat etti, sonra ...
Kestel'de kaçak yapıya izin yok Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır: "Yeşil Bursa'mızın son yeşil kalesini çocuklarımız için korumaya devam edeceğim"
YEREL HABERLER Kestel'de kaçak yapıya izin yok Kestel Belediye ...
İnegöl'de çocuklar sanatla büyüyor
YEREL HABERLER İnegöl'de çocuklar sanatla büyüyor
Akıma kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Akıma kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı
Akıma kapılan işçiyi toprağa gömdüler
YEREL HABERLER Akıma kapılan işçiyi toprağa gömdüler
BUÜ’den tekstil ve hazır giyim ihracatçısına vasıflı personel desteği
YEREL HABERLER BUÜ’den tekstil ve hazır giyim ihracatçısına vasıflı ...
Bursaspor ilk kez deplasmanda 3 gol attı
YEREL HABERLER Bursaspor ilk kez deplasmanda 3 gol attı
Başkan Dündar’dan spastik çocuklar için yeni hastane müjdesi Bursa’ya 100 yataklı Spastik Çocuklar Hastanesi
YEREL HABERLER Başkan Dündar’dan spastik çocuklar için yeni hastane ...
Çatıdan düşen adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Çatıdan düşen adam ağır yaralandı
Gölge oyunları festivali başlıyor
YEREL HABERLER Gölge oyunları festivali başlıyor
Lodos sonrası Bursa’da bulut şöleni
YEREL HABERLER Lodos sonrası Bursa’da bulut şöleni
Olay yerindeki itirafa ömür boyu hapis cezası
YEREL HABERLER Olay yerindeki itirafa ömür boyu hapis cezası
Bütün yollar Şehir Hastanesi’ne çıkacak
YEREL HABERLER Bütün yollar Şehir Hastanesi’ne çıkacak
Bursa Şehir Hastanesinde kapalı akciğer kanseri ameliyatları başladı.
YEREL HABERLER Bursa Şehir Hastanesinde kapalı akciğer kanseri ameliyatları başladı. ...
(Özel) Kilometrelerce doğal kaynak suyu kuyruğu Bu sudan bidonlarına doldurmak için saatlerce kuyruk bekliyorlar Sıraya girmeden tesise sızan bir kişi, kuyrukta bekleyenlerden özür diledi
YEREL HABERLER (Özel) Kilometrelerce doğal kaynak suyu kuyruğu Bu ...
Nilüfer’in Gezici Kütüphanesi 36 mahalleyi geziyor
YEREL HABERLER Nilüfer’in Gezici Kütüphanesi 36 mahalleyi geziyor
Gazi Anadolu Lisesinden kök hücre bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Gazi Anadolu Lisesinden kök hücre bağışı kampanyası
Kazada hayatını kaybeden Doç. Dr. Dokumacı, toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden Doç. Dr. Dokumacı, toprağa ...
Yerli boru bükme makinesi ile dünyanın dikkatini çektiler
YEREL HABERLER Yerli boru bükme makinesi ile dünyanın dikkatini ...
Performans ölçme ve değerlendirme uygulaması daire müdürlerine anlatıldı
YEREL HABERLER Performans ölçme ve değerlendirme uygulaması daire ...
Geleceğin Yönetmen, Senarist ve Yazılımcıları İNESMEK'te Yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin Yönetmen, Senarist ve Yazılımcıları ...
Gürkan: “Bursa’dan aldığımız güçle Bursa için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Gürkan: “Bursa’dan aldığımız güçle Bursa için ...
İTSO’dan eğitime destek
YEREL HABERLER İTSO’dan eğitime destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.