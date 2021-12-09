Bursalılara fırtına ikazı

Bursa Valiliği, vatandaşları fırtınaya karşı ikaz etti.

Valilikten yapılan açıklamada, “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde rüzgârın güney yönünden (6274 km/sa) fırtına, yüksek kesimlerde hamleli olarak (7588 km/sa) kuvvetli fırtına ve yer yer (89102 km/sa) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, toz savrulması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır” denildi.

Fırtınanın 10.12.2021 00:00 ve 12.12.2021 18:00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor

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