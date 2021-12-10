Polisin 'dur' ihtarına uymayıp 30 kilometre kaçtı, polis aracına vurarak durdu Sürücü ve beraberindeki 3 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü 30 kilometrelik kovalamaca sonucunda polis otosuna çarptı. Sürücü ve yanındaki 3 kişi yakalanarak etkisiz hale getirildi. Kaza sonrası yakalanan sürücüye 3 bin 327 TL cezai işlem uygulandı.

Olay İnegöl'ün Akhisar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; devriye gezen polis ekipleri cadde üzerinde seyir halindeyken tehlikeli hareketler yapan 16 ANG 053 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ara sokaklara girerek kaçmaya çalışan sürücünün peşine çok sayıda ekip düştü. Hızla kaçan sürücü 30 kilometre kovalamaca sırasında polis ekiplerince önü kesilerek durdurulmak istendi. Kaçmaya çalışan araç, polis otosuna çarparak durabildi. Kaza sonucu duran araçtaki sürücü Güven E.(32) ve 3 arkadaşı, polis ekiplerince yakalanarak, etkisiz hale getirildiler.

Yapılan inceleme sonucu sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL, dur ihtarına uymamaktan 314 TL, hatalı şerit değiştirmeden 314 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü ve arkadaşları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.

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