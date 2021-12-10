Stephen Leck: "Böyle güçlü bir ailenin üyesi olmaktan çok mutluyum"

2016 yılından bu yana ağır vasıta, treyler, otobüs, minibüs, hafif ticari ve binek araçlara ait orijinal yedek parçaları ve kendi markası olan PAKCS ile, Türkiye’nin tamamının yanı sıra İrlanda, Hollanda, İspanya, İtalya, Almanya, İran ve Fas ‘da yoğun satış faaliyetleri sürdüren KCS Dış Ticaret, yenilikçi ve uzman kadrosunu Stephen Leck ile genişletti.

Koçaslanlar Holding kuruluşu olan KCS Dış Ticaret, 6 ilde 17 ayrı lokasyon ile 37 dünya markasının partnerliğini yaptığını ifade eden KCS Dış Ticaret Genel Müdürü Behçet Murat Turhan, "KCS Dış Ticaret’in markası olan PAKCS, 10 bin kaleme yakın orijinal, yan sanayi, yedek parça ve sarf malzemelerini bünyesinde bulunduruyor. Firma olarak Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarında hizmet veren oldukça geniş bir hizmet ağına sahibiz. Her geçen gün de kadromuzu ve hizmet alanımızı genişletmek için çalışmaya, işimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu hedefle Avrupa ayağımızda PAKCS marka ürünlerimizin gelişimi adına Stephen Leck ile bir işbirliği yapmış bulunmaktayız. Leck'in ürünlerimizin gelişimine çok büyük katkı sağlayacağına olan inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

KCS Dış Ticaret’te Avrupa Satış Direktörü olarak görevine getirilen Stephen Leck ise, böyle güçlü bir ailenin parçası olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Leck, “3 yıl önce freelance olarak göreve başladığım KCS Dış Ticaret’te Avrupa Satış Direktörü olarak hizmet vermek benim için çok büyük bir onur. Böyle büyük ve köklü bir şirkete hizmet veriyor olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Koçaslanlar, karayolunda hareket eden, tekeri olan; otomobilden hafif ticariye, yolcu grubu minibüsten midibüse, otobüsten kamyonete, kamyondan çekiciye ve treylere kadar tüm araç gruplarına hitap ediyor. Bu ürünlerin satış, satış sonrası hizmetleri, yedek parça tedarik hizmetleri, ikinci el satışları ve operasyonel kiralama hizmetlerini de sunuyor. Ayrıca akaryakıt istasyonları, taşıtmatik distribütörlüğü, sigorta ile brokerlik hizmetleri ve İzmir tesisinde üretimini gerçekleştirdiği kapaklı damper ile otomotiv ve taşımacılık sektörünün güçlü bir çözüm ortağı olarak varlığını sürdürüyor.

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